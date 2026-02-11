포스코1%나눔재단, 제복 입은 영웅의 일상 회복 돕는다

국가보훈부와 협약, 재활·사회복귀 지원 강화

포스코1%나눔재단은 11일 서울 포스코센터에서 국가보훈부와 상이 국가유공자의 신체 재활과 사회복귀 지원을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 11일 밝혔다.

국가보훈부와 포스코1%나눔재단이 11일 포스코센터에서 국가유공자 지원 및 보훈문화 확산 업무협약식을 맺고 기념사진을 촬영하고 있다. 포스코 제공 AD 원본보기 아이콘

포스코그룹은 임직원들이 매월 급여의 1%를 기부해 운영하는 포스코1%나눔재단을 통해 국가를 위해 헌신한 이들에 대한 감사와 존경의 뜻을 전하고 있다. 재단은 지난 2020년부터 국가보훈부와 함께 '희망날개' 사업을 추진하며 상이 국가유공자 지원을 이어오고 있다.

포스코1%나눔재단의 '희망날개' 사업은 전상·공상 국가유공자들의 자유로운 이동과 독립적인 생활을 돕는 데 초점을 맞추고 있다. 단순히 첨단 보조기구를 지원하는 데 그치지 않고, 수혜자 개개인의 생활 패턴과 신체 상태를 정밀 분석해 맞춤형 보조기구를 제공한다. 이후 전문 재활치료사 매칭과 기기 적응을 위한 재활 관리까지 연계해 수혜자가 보조기구에 완전히 적응할 수 있도록 밀착 지원하는 것이 특징이다.

재단은 초기에는 젊은 국가유공자를 중심으로 재활과 생활 지원을 시작했으나, 현재는 상이를 입은 현직 소방관과 군인, 장년층까지 지원 대상을 확대했다. 지난 2024년부터는 다수가 함께 사용할 수 있는 국산 웨어러블 재활치료 로봇 지원을 새롭게 도입해 서울·인천·부산·대구·대전 등 5개 보훈병원에 보급했다. 이를 통해 전국 보훈병원에서 국가유공자들이 보행 재활 치료를 받을 수 있도록 재활 인프라 접근성을 높였다.

이 같은 지원을 바탕으로 포스코1%나눔재단의 첨단 보조기구를 지원받은 일부 국가유공자들은 국내 장애인체육대회와 세계상이군인체육대회에서 금메달을 획득하는 등 재활 의지를 스포츠 성과로 입증하며 국위 선양에도 기여하고 있다.

장인화 포스코1%나눔재단 이사장은 협약식에서 "나라를 위해 희생을 감수한 영웅들의 일상에 제약이 생기지 않길 바라는 마음"이라며 "희망날개 사업이 국가유공자들이 사회의 구성원으로 다시 당당히 나아갈 수 있도록 돕는 든든한 지지대가 되길 바란다"고 말했다.

권오을 국가보훈부 장관은 "민간 기업 임직원들이 앞장서 영웅을 예우하는 문화가 확산되고 있다는 점에서 매우 고무적"이라며 "포스코1%나눔재단의 첨단 보조기구 지원은 '일상 속 보훈'을 실천하는 모범 사례"라고 평가했다. 국가보훈부는 지난 2024년 포스코1%나눔재단의 사회공헌 성과를 높이 평가해 보훈문화상을 수여한 바 있다.

포스코1%나눔재단은 포스코그룹의 '세상에 가치를 더하다'라는 브랜드 슬로건 아래, 앞으로도 국가를 위해 헌신한 제복 입은 영웅들이 장애의 벽을 넘어 자신의 꿈을 펼칠 수 있도록 지원을 이어갈 계획이다





서믿음 기자 faith@asiae.co.kr



