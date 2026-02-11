코스피 1%대 상승…5360선 도달

현대차·기아 동반 강세…삼성전자도 상승 전환

약보합 출발했던 코스피가 장중 1% 넘게 상승하면서 5360선을 넘어섰다.

11일 오후 1시32분 기준 코스피 지수는 전날 대비 1.20% 오른 5365.17을 기록했다. 전날 대비 0.15% 내린 5293.75로 출발한 이후 반등하며 5360선을 다시 밟았다.

장 초반 매도세를 보였던 외국인이 매수세로 돌아섰고, 기관도 꾸준히 순매수를 이어갔다. 이들은 각각 472억원, 8690억원을 순매수하고 있다. 반면 개인은 1조563억원을 순매도했다.

거의 모든 업종이 상승세다. 통신(3.60%), 금융(2.27%), 건설(2.23%), 보험(2.17%), 제약(1.92%), 운송장비·부품(1.73%), 기계·장비(1.49%), 화학(1.41%) 등 1% 넘게 오른 업종도 다수였다. 종이·목재(-2.79%), 섬유·의류(-1.91%), 의료·정밀기기(-1.28%) 등은 내렸다.

시가총액 상위 10위 종목도 대부분 오르고 있다. KB금융 KB금융 105560 | 코스피 증권정보 현재가 163,800 전일대비 8,300 등락률 +5.34% 거래량 1,696,935 전일가 155,500 2026.02.11 14:30 기준 관련기사 금감원, 금융권과 설맞이 전통시장 나눔 활동장 초반 코스피 주춤, 5200대 약보합 출발KB국민은행, 'KB시니어 행복라운지' 오픈…"포용금융 확대" 전 종목 시세 보기 close (5.5%), 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 513,000 전일대비 32,500 등락률 +6.76% 거래량 2,728,298 전일가 480,500 2026.02.11 14:30 기준 관련기사 조선주 조정 마무리 국면…밸류 부담 낮아진 지금이 매수 타이밍?英 핵시설 해체 현장까지 뛰어든 스팟…현대차 로봇시대 성큼종목 잘 골랐다면 투자금 규모 키워야...4배 투자금을 연 5%대 금리로 전 종목 시세 보기 close (5.1%), 기아 기아 000270 | 코스피 증권정보 현재가 161,500 전일대비 6,800 등락률 +4.40% 거래량 1,334,044 전일가 154,700 2026.02.11 14:30 기준 관련기사 장 초반 코스피 주춤, 5200대 약보합 출발외국인 3조 ‘던지기’…코스피, 5089선 마감, 변동성 장세 지속현대차그룹, 美 자동차 유력 매체 어워즈 연속 수상 전 종목 시세 보기 close (3.8%), 두산에너빌리티 두산에너빌리티 034020 | 코스피 증권정보 현재가 95,800 전일대비 1,700 등락률 +1.81% 거래량 5,345,085 전일가 94,100 2026.02.11 14:30 기준 관련기사 장 초반 코스피 주춤, 5200대 약보합 출발종목 잘 골랐다면 투자금 규모 키워야...4배 투자금을 연 5%대 금리로조선주 밸류 부담 완화…LNG 기대 속 매수 적기 평가 전 종목 시세 보기 close (1.9%) 등의 상승세가 두드러졌다. 장 초반 하락세를 보였던 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 167,500 전일대비 1,700 등락률 +1.03% 거래량 19,528,561 전일가 165,800 2026.02.11 14:30 기준 관련기사 장 초반 코스피 주춤, 5200대 약보합 출발조선주 조정 마무리 국면…밸류 부담 낮아진 지금이 매수 타이밍?종목 잘 골랐다면 투자금 규모 키워야...4배 투자금을 연 5%대 금리로 전 종목 시세 보기 close 도 0.9% 상승으로 돌아섰다. 반면 SK스퀘어 SK스퀘어 402340 | 코스피 증권정보 현재가 532,000 전일대비 11,000 등락률 -2.03% 거래량 314,541 전일가 543,000 2026.02.11 14:30 기준 관련기사 장 초반 코스피 주춤, 5200대 약보합 출발[특징주] SK하이닉스 반등에 SK스퀘어도 10%대 급등외국인 3조 ‘던지기’…코스피, 5089선 마감, 변동성 장세 지속 전 종목 시세 보기 close (-1.4%), 한화에어로스페이스 한화에어로스페이스 012450 | 코스피 증권정보 현재가 1,126,000 전일대비 20,000 등락률 -1.75% 거래량 206,178 전일가 1,146,000 2026.02.11 14:30 기준 관련기사 장 초반 코스피 주춤, 5200대 약보합 출발[클릭 e종목]"한화에어로스페이스, 일시적 부진…실적개선 흐름 유효"투자 난이도 높아지네...신용미수대환 자금이 필요하다면? 전 종목 시세 보기 close (-1.4%), SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 863,000 전일대비 13,000 등락률 -1.48% 거래량 2,678,044 전일가 876,000 2026.02.11 14:30 기준 관련기사 장 초반 코스피 주춤, 5200대 약보합 출발조선주 조정 마무리 국면…밸류 부담 낮아진 지금이 매수 타이밍?[클릭 e종목]"한화비전 주가 12%↓…저가 매수 기회" 전 종목 시세 보기 close (-0.8%) 등은 내렸다.

반면 코스닥 지수는 같은 시간 전날보다 0.40% 오른 1119.69를 기록했다. 개장 시초가 1120.62보다 오히려 뒷걸음질 친 모습이다.

외국인에 이어 개인까지 매도세로 돌아섰다. 각각 7억원, 1118억원을 순매도했다. 기관만 1327억원 순매수를 보였다.

업종별로는 오락·문화(2.04%), 금속(1.94%), 일반서비스(1.75%) 등이 올랐다. 통신(-1.38%), 금융(-1.17%), 비금속(-1.03%), 화학(-1.03%) 등은 하락했다.

시총 상위 10위 종목 중에서는 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 382,500 전일대비 4,500 등락률 +1.19% 거래량 313,929 전일가 378,000 2026.02.11 14:30 기준 관련기사 알테오젠, 200억 규모 현금배당…설립 이후 처음똑같은 기회인데 수익이 다르다? 자금 운용 규모가 클수록 유리한데장 초반 코스피 주춤, 5200대 약보합 출발 전 종목 시세 보기 close (1.8%), 에이비엘바이오 에이비엘바이오 298380 | 코스닥 증권정보 현재가 187,800 전일대비 2,000 등락률 +1.08% 거래량 603,679 전일가 185,800 2026.02.11 14:30 기준 관련기사 장 초반 코스피 주춤, 5200대 약보합 출발에이비엘바이오, 4-1BB 항체 리뷰 논문 국제학술지 게재같은 기회를 더 크게? 최대 4배 주식자금을 연 5%대 합리적인 금리로 전 종목 시세 보기 close (1.8%), 레인보우로보틱스 레인보우로보틱스 277810 | 코스닥 증권정보 현재가 670,000 전일대비 2,000 등락률 +0.30% 거래량 89,360 전일가 668,000 2026.02.11 14:30 기준 관련기사 장 초반 코스피 주춤, 5200대 약보합 출발같은 기회를 더 크게? 최대 4배 주식자금을 연 5%대 합리적인 금리로외국인 3조 ‘던지기’…코스피, 5089선 마감, 변동성 장세 지속 전 종목 시세 보기 close (1.2%), 삼천당제약 삼천당제약 000250 | 코스닥 증권정보 현재가 508,000 전일대비 5,000 등락률 -0.97% 거래량 132,681 전일가 513,000 2026.02.11 14:30 기준 관련기사 장 초반 코스피 주춤, 5200대 약보합 출발투자 난이도 높아지네...신용미수대환 자금이 필요하다면?4배 주식자금을 연 5%대 금리로...넉넉한 투자금으로 기회 살릴 때 전 종목 시세 보기 close (1.1%), HLB HLB 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 52,400 전일대비 300 등락률 +0.58% 거래량 506,277 전일가 52,100 2026.02.11 14:30 기준 관련기사 장 초반 코스피 주춤, 5200대 약보합 출발코스피, 최고치 경신…삼성전자 시총 1000조 돌파코스피, 하락 출발 후 5300선 재돌파…코스닥도 상승세 전 종목 시세 보기 close (1.1%), 리가켐바이오 리가켐바이오 141080 | 코스닥 증권정보 현재가 179,500 전일대비 1,000 등락률 +0.56% 거래량 229,751 전일가 178,500 2026.02.11 14:30 기준 관련기사 장 초반 코스피 주춤, 5200대 약보합 출발외국인 3조 ‘던지기’…코스피, 5089선 마감, 변동성 장세 지속코스피, 외인·기관 매도에 4900선 거래…코스닥도 약세 전 종목 시세 보기 close (1.0%) 등이 강세를 보였다. 에코프로 에코프로 086520 | 코스닥 증권정보 현재가 153,000 전일대비 3,000 등락률 -1.92% 거래량 1,168,206 전일가 156,000 2026.02.11 14:30 기준 관련기사 장 초반 코스피 주춤, 5200대 약보합 출발조선주 밸류 부담 완화…LNG 기대 속 매수 적기 평가예상 못한 반대매매 위기에 고민 중? 연 5%대 금리 주식자금으로 당일 해결 전 종목 시세 보기 close (-1.1%)와 리노공업 리노공업 058470 | 코스닥 증권정보 현재가 95,300 전일대비 1,300 등락률 -1.35% 거래량 430,237 전일가 96,600 2026.02.11 14:30 기준 관련기사 장 초반 코스피 주춤, 5200대 약보합 출발삼성자산, KODEX 반도체 ETF 순자산 3조 돌파신한운용 SOL AI반도체소부장 ETF, 순자산 8000억원 돌파 전 종목 시세 보기 close (-0.4%)은 내렸다.





이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr



