함종성 폴스타코리아 대표이사가 11일 서울 용산구 그랜드 하얏트 서울에서 열린 '2026 폴스타 미디어 데이 (Polestar Media Day)'에 참석해 폴스타 3(Polestar 3), 폴스타 5(Polestar 5) 공개에 앞서 전략발표를 하고 있다.
꼭 봐야할 주요뉴스
[포토] 전략발표하는 함종성 폴스타코리아
2026년 02월 11일(수)
