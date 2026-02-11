범부처 9400억 투입…첨단 의료기기 R&D 전주기 지원 본격화

과기정통부·산업부·복지부·식약처 공동 추진…'26년 신규 과제 106개 공고

과학기술정보통신부·산업통상자원부·보건복지부·식품의약품안전처가 공동으로 추진하는 '범부처 첨단 의료기기 연구개발사업'이 2026년 신규 과제 공고를 시작으로 본격 가동된다. 정부는 내년 한 해에만 593억 원을 투입해 글로벌 플래그십 의료기기와 필수 의료기기 국산화를 집중 지원한다.

과학기술정보통신부, 산업통상자원부, 보건복지부, 식품의약품안전처는 2026년도 1차 신규 과제 공고와 사업설명회 개최를 통해 '범부처 첨단 의료기기 연구개발사업'을 본격 추진한다고 11일 밝혔다.

2024년 6월 개최된 '2024 메디엑스포 코리아'에서 외국 바이어들이 의료기기를 살펴보고 있다.

이 사업은 2026년부터 2032년까지 7년간 총 9408억 원(국고 8383억 원, 민자 1025억 원)을 투입하는 대형 범부처 협력 사업이다. 기초·원천 연구부터 제품 개발, 임상, 인허가까지 의료기기 연구개발 전주기를 지원해 세계 최초·최고 수준의 의료기기 개발과 필수 의료기기 국산화를 동시에 추진하는 것이 목표다.

세계 최초·최고 의료기기부터 필수기기 국산화까지

사업 첫해인 2026년에는 국비 593억2500만 원을 투입해 총 106개 신규 과제를 지원한다. 신규 과제는 국가연구개발사업 예비타당성조사 결과와 글로벌 기술 동향, 연구 현장 수요를 반영해 구성됐다.

세부적으로는 △글로벌 플래그십 의료기기 5개 과제(134억2500만 원) △의료기기 핵심 기술 및 제품 개발 68개 과제(355억5000만 원) △의료 현장 진입 역량 강화 33개 과제(103억5000만 원)로 구성된다.

글로벌 플래그십 분야에서는 자율조향 연성 내시경, 체내 이식형 뇌-AI-로봇 연동 시스템 등 세계 최초 기술과 전신용 디지털 PET, 디지털 PCR, 방사선 암 치료기기 등 세계 최고 수준의 의료기기 개발을 추진한다.

의료기기 코어 기술 및 제품 개발 분야에서는 소프트웨어 의료기기, 의료용 로봇, 디지털 수술 보조 시스템 등 차세대 의료기기 개발과 함께 신생아·소아용 인공호흡기 등 필수 의료기기 국산화를 지원한다. 의료 현장 진입 역량 강화 분야에서는 국내·외 임상시험 지원과 규제과학 평가 기술, 국제표준 대응 역량 강화를 중점적으로 추진한다.

오는 13일 사업설명회…산·학·연·병 참여 유도

신규 과제 공고는 지난 6일부터 다음 달 9일까지 진행되며, 범부처통합연구지원시스템(IRIS)과 범부처의료기기연구개발사업단 누리집을 통해 확인할 수 있다.

정부는 오는 13일 서울 서초구 엘타워에서 산·학·연·병 연구자를 대상으로 사업설명회를 열고, 신규 과제 내용과 과제제안요구서(RFP) 기획 의도, 선정 평가 계획 등을 설명할 예정이다. 현장 질의응답을 통해 연구자들의 이해를 높이고 사업 참여를 적극 유도한다는 계획이다.

정부 관계자는 "범부처 차원의 긴밀한 협력과 연구 현장과의 지속적인 소통을 바탕으로 첨단 의료기기 개발을 집중 지원하겠다"며 "글로벌 의료기기 시장 경쟁력을 높이고 의료기기 산업을 국가 신성장 동력으로 육성해 나가겠다"고 밝혔다.





