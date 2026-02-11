조배식 논산시의원 "황명선,중앙선 민주·지역선 독재"

논산시의회 후반기 원 구성 파행·징계 번복 직격

"당론은 무너지고, 반칙자는 복권…원칙 지킨 당원만 고립"



당원주권과 공정을 외쳐 온 더불어민주당이 정작 지역에서는 그 원칙을 지키지 않았다는 주장이제기됐다.

조배식 충남 논산시의원이 11일 민주당 탈당을 선언하며 논산 지역 정치의 파행과 책임 공백을 지적했고, 그 책임의 중심에 지역위원장인 황명선 국회의원을 지목했다.

조 의원은 이날 논산시의회 회의실에서 기자회견을 열고 민주당 탈당을 공식 선언했다.

그는 "이번 결정은 개인적 감정이 아니라 무너진 정치적 정의와 원칙의 문제"라며 "당이 시민과 당원에게 약속한 공정·절차·책임이 논산에서 반복적으로 훼손됐다"고 밝혔다.

조 의원은 2024년 6월 논산시의회 후반기 원 구성 과정을 핵심 사례로 들었다. 중앙당 지침에 따라 당내 논의를 거쳐 확정된 당론이 본회의장에서 국민의힘 의원들과 합의로 뒤집혔고, 이후 징계 절차 역시 일관성을 상실했다는 주장이다.

그는 "당직 자격정지, 도당 제명, 중앙당 감경, 징계 해제에 이르는 과정에서 당원이 납득할 기준은 제시되지 않았다"고 말했다.

특히 "황 의원은 국회와 중앙 언론, SNS에서는 당원주권과 공정을 외치면서도, 논산의 당원들은 배제되고 무시됐다"며 "갈등을 조정하고 책임 있게 설명해야 할 위치에 있던 황 의원은 침묵으로 일관했다"고 지적했다.

조 의원은 당원권 정지의 징계를 받은 대상자들이 마치 아무 일도 없었다는 듯 지역 일정에 등장하고, 당원 자격 논란 속에서도 황 의원 축사를 대독한 사례를 언급하며 "이는 단순한 실수가 아니라 특정 인사들에게 정치적 면죄부를 준 신호"라고 주장했다.

그는 "반칙을 해도 의원의 눈에 들면 살아남는다는 메시지는 지역 정치의 기준을 무너뜨린다"고 말했다.

이어 "정당의 규율은 '누가 했느냐'가 아니라 '무엇을 했느냐'로 판단해야 한다"며 "그러나 논산에서는 힘의 논리가 상식을 압도했다"고 비판했다.

그는 "말로는 민주주의, 현실은 줄 세우기 정치의 반복은 피해자에게는 추가 상처를, 시민에게는 정치혐오만 남긴다"고 강조했다.

그러면서 ▲이번 징계 해제 결정의 근거와 검토 자료의 공개 ▲당론 훼손과 징계 혼선에 대한 공식 사과 및 재발 방지 대책 제시 △지역위원장의 직접적인 책임 설명을 요구했다.

조 의원은 "민주당을 떠나지만 공정과 절차, 책임정치라는 가치는 떠나지 않는다"며 "말과 행동이 다른 정치는 시민에 대한 모욕"이라고 꼬집었다.





충청취재본부 이병렬 기자 lby4426@asiae.co.kr



