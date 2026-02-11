이엔크리에이티브, 신규 브랜드 'KPOP' 편의점 공략 본격화

이엔크리에이티브(대표 최순종)가 신규 브랜드 'KPOP'의 신제품 'KPOP 구슬라볶이' 2종(오리지널·쌈장맛)을 GS25, CU 등 국내 주요 편의점에 출시했다고 11일 밝혔다.

'KPOP 구슬라볶이'는 구슬 모양의 떡과 라면사리를 함께 즐길 수 있는 실온 컵 제품으로 간편한 조리 방식과 트렌디한 디자인, 차별화된 맛 구성이 특징이다. 특히 이번에 새롭게 선보인 '쌈장맛'은 출시 직후부터 국내와 글로벌 소비자들의 높은 호응을 얻으며 일부 점포에서는 품절 현상이 나타나고 있다.

쌈장맛은 특별한 공법을 적용해 실제 쌈장을 활용한 소스로, 고소한 풍미와 깊은 감칠맛을 구현한 것이 강점이다. 자극적이지 않으면서도 한국적인 맛을 살려 남녀노소 누구나 부담 없이 즐길 수 있는 제품으로 평가받고 있다. 최근 추운 날씨와 맞물려 든든한 간편식 수요가 증가하면서 판매에도 긍정적인 영향을 미치고 있다는 설명이다.

이 같은 'KPOP 구슬라볶이'의 인기에 힘입어, 이엔크리에이티브는 오는 3월 'KPOP 구슬떡볶이' 2종(오리지널·딥치즈맛)을 국내 주요 편의점에 추가로 출시할 예정이다. 오리지널 맛은 매콤달콤한 소스와 동글한 구슬떡의 조화로 대중적인 인기를 겨냥했으며, 딥치즈맛은 기존 국내 떡볶이 제품들과 차별화된 풍미의 치즈 소스를 적용해, 깊고 진한 치즈의 풍미가 압도적인 제품으로 준비됐다. 해당 두 제품은 국내 출시에 앞서 2월부터 해외 수출이 본격적으로 진행될 만큼 글로벌 시장에서 먼저 반응을 얻은 제품으로, 해외 소비자들 사이에서도 인지도를 쌓아가고 있다.

'KPOP 구슬라볶이'와 'KPOP 구슬떡볶이' 제품군은 기획 단계부터 수출을 염두에 두고 개발된 글로벌 전략 상품으로, 국내 출시 일정에 맞춰 해외 영업 역시 선제적으로 추진해왔다. 그 결과 호주, 쿠웨이트, 두바이, 이란, 하와이 등 다수 국가로의 수출을 사전에 확정했으며, 이 외에도 미국·일본·러시아 등 주요 국가 바이어들로부터 추가 수출 문의가 이어지고 있다.

이엔크리에이티브 관계자는 "KPOP 구슬라볶이와 구슬떡볶이는 국내는 물론 해외 소비자들도 함께 즐길 수 있도록 기획한 제품"이라며 "특히 쌈장맛과 딥치즈맛은 K-소스를 기반으로 한 차별화된 메뉴로, 글로벌 시장에서도 충분한 경쟁력을 갖췄다"고 말했다.

이어 "앞으로도 소비 트렌드에 맞춘 제품 확장을 통해 K-스트리트푸드의 새로운 기준을 제시해 나갈 계획"이라고 덧붙였다.





