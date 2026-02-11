"숨은 돈 찾았다"…1.6조원 소비자 환급

예·적금 등 고객 품으로

금융사 자발적관리 독려

지난해 금융위원회가 실시한 '숨은 금융자산 찾아주기 캠페인'을 통해 금융소비자에게 되돌려준 금융자산이 총 1조6000여억원에 달한 것으로 나타났다.

금융위는 11일 캠페인 기간 동안 금융소비자가 환급받은 숨은 금융자산이 1조6329억원으로 집계됐다고 밝혔다. 유형별로는 카드포인트가 6309억원으로 가장 많았고, 이어 증권 4037억원, 예·적금 3388억원, 보험금 2579억원, 신탁 17억원 순이었다.

숨은 금융자산은 금융소비자가 장기간 잊고 찾아가지 않은 예·적금, 보험금, 투자자예탁금(증권계좌), 신탁, 카드포인트 등을 말한다. 이번 캠페인에는 은행·보험·증권·카드·저축은행·상호금융 등 전 금융권이 참여했다.

환급 방식별로는 인터넷·모바일 등 비대면 거래가 66%(1조774억원)로 가장 큰 비중을 차지했으며, 영업점이나 고객센터를 통한 대면 거래는 34%(5555억원)로 나타났다.

연령대별 환급 비율은 60대 이상이 42.5%로 가장 높았고, 이어 50대(24.9%), 40대(16.6%), 30대(10.2%), 20대(3.2%), 10대 이하(2.6%) 순이었다. 금융위는 10~30대의 경우 보유 자산 규모가 상대적으로 적고 모바일 금융 서비스에 익숙해 숨은 금융자산 발생률이 낮다고 설명했다.

금융위는 업권 평균을 웃도는 환급 실적을 보인 금융회사도 공개했다. 은행 업권에서는 기업은행 기업은행 024110 | 코스피 증권정보 현재가 25,100 전일대비 950 등락률 +3.93% 거래량 956,724 전일가 24,150 2026.02.11 12:40 기준 관련기사 연체 없는 저신용 자영업자도 신용카드 발급…후불교통도 허용[특징주]은행株, 주주환원 기대감에 줄줄이 신고가기업은행, CES2026서 스타트업 글로벌 진출 지원 전 종목 시세 보기 close (16.4%), 농협은행(11.2%), 수협은행(8.6%)이 평균 환급률(5.3%)을 웃돌았다. 증권업권에서는 교보증권(65.6%), KB증권(52.2%), 토스증권(45.2%)이 평균(20.6%)보다 높았으며, 보험 업권에서는 메리츠화재(15.6%), 삼성화재 삼성화재 000810 | 코스피 증권정보 현재가 545,000 전일대비 11,000 등락률 +2.06% 거래량 50,072 전일가 534,000 2026.02.11 12:40 기준 관련기사 정종표 DB손보 사장 "청소년 불법도박 근절, 사회적 책무…보험도 동참"삼성화재, 설계사 모집광고 '당신이 딱이다' 공개예별손보 매각 예비입찰 3개사 참여…1월말 예비인수자 선정 전 종목 시세 보기 close (15.2%), 한화손해보험 한화손해보험 000370 | 코스피 증권정보 현재가 7,320 전일대비 30 등락률 +0.41% 거래량 1,993,224 전일가 7,290 2026.02.11 12:40 기준 관련기사 한화금융 '라이프플러스 TV', 라플위클리 시즌6 공개한화금융, 공동 브랜드 'PLUS' 확장…LIV 골프 한국팀 스폰서십한화손보, 금감원 '상생·협력 증진 우수기관' 선정 전 종목 시세 보기 close (13.4%)이 평균 환급률(4.4%)을 상회했다.

금융위는 앞으로 금융사별 숨은 금융자산 현황을 공개해 금융사의 자발적인 관리 노력을 유도할 방침이다.

금융당국은 업계와 협의를 거쳐 숨은 금융자산 감축 방안과 공개 기준을 마련할 계획이다. 연말에는 '숨은 금융자산 현황'을 금융소비자포털 또는 각 협회 홈페이지를 통해 공개할 예정이다.

금융소비자는 영업점 방문은 물론 인터넷이나 모바일을 통해서도 언제든지 잠자고 있는 금융자산을 조회하고 환급받을 수 있다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr



