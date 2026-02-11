조국 "민주당과 연대·통합 추진위 구성 동의…정청래 사과 수용"

합당 논의 중단에도 지방선거 연대 공감



조국 조국혁신당 대표가 11일 더불어민주당이 제안한 '연대와 통합을 위한 추진준비위원회' 구성을 수락했다. 정청래 민주당 대표의 깜짝 제안으로 시작된 합당을 둘러싼 갈등에 대해서는 "정 대표께서 혁신당 당원에게 표명한 사과를 받아들인다"며 "비가 온 후 땅이 굳듯이 향후 양당 간의 연대와 단결이 강화되길 희망한다"고 밝혔다.

조 대표는 이날 국회에서 긴급 최고위원회의를 열고 "어젯밤 정청래 민주당 대표님으로부터 연대와 통합에 대한 민주당의 최종 입장을 전달받았다"며 이같이 말했다.

조국 조국혁신당 대표가 11일 국회에서 더불어민주당의 연대·통합 추진 준비위 구성 제안에 대한 입장을 밝히고 있다. 2026.2.11 김현민 기자

조 대표는 연대와 통합 추진위원회 구성에 동의하면서 "이번 주 안으로 당무위원회를 열어 추인받겠다"고 했다. 이어 그는 "'내란 세력의 완전한 심판, 지방정치 혁신 등 정치개혁, 국민주권정부의 성공'이라는 확고한 목표를 달성하는 방향으로 이뤄져야 한다"며 "단지 숫자의 결합과 확대가 아니라 비전과 가치의 결합과 확대가 돼야 한다"고 강조했다.

합당 논의가 민주당 내 반발과 갈등으로 무산됐지만 조 대표는 오는 6월 3일 지방선거에서는 연대하겠다고 밝혔다.

그는 "혁신당은 합당 논의 국면 이전까지 일관되게 '국힘 제로, 부패 제로'를 위한 '지방선거 연대'를 주장해 왔다"며 "양당 간 회동이 이루어지면, 먼저 민주당이 제안한 '연대'가 '지방선거 선거연대'인지, 아니면 추상적 구호로서의 연대인지 확인해야 한다"고 했다. 그러면서 추후 추진위에서 지방선거 연대의 원칙과 방법을 정해야 한다고 했다.

또한 "이 모든 과정에서 양당은 진심을 가지고 상호 신뢰와 존중을 강화하는 방향으로 진행해야 한다"며 "그렇지 않고 특정 정치인 개인과 계파의 이익의 관점에서 사안에 접근하면, 반드시 역효과가 난다"고 했다.

조 대표는 "혁신당 당원은 당으로 향해지는 비방과 모욕에 큰 상처를 입었다"면서도 "혁신당은 어떤 풍파 속에서도 대의 중심 큰 정치의 길을 꿋꿋이 걸어가겠다"고 덧붙였다.

전날 정 대표는 민주당 의원총회와 비공개 최고위원회의를 거쳐 지방선거 전 합당 논의를 중단하기로 했다. 정 대표는 긴급기자회견 후 이같은 내용을 조 대표에게 직접 전달한 것으로 알려졌다.

민주당의 연대 및 통합 추진 제안과 관련해 박병언 혁신당 대변인은 "합당과 관련해서도 합당이라는 단어를 쓰지 않고 '지선 이후 통합'이라고 표현했다. 합당과 어떻게 의미가 달라진 건지 민주당에서 확인이 필요하다. 의미에 따라서 저희 당의 대응이 달라질 여지가 있다"고 부연했다.

아울러 박 대변인은 "합당 논의 과정에서 본의 아니게 발언 수위가 높아진 데 대해 민주당 지도부가 정돈해야 한다"며 "민주당 지도부에서 메시지를 통해 현재 온라인상 남아있는 양당 간 갈등이 될 수 있는 표현물이 삭제되도록 하는 작업이 필요하다. 이것이 진정한 의미에서의 화해와 사과의 메시지가 될 것"이라고 했다.





