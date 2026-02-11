DK아시아 로열파크씨티, ‘국내 최초 5세대 하이엔드’ 품격 잇는다

‘6성급 호텔·리조트급 프리미엄 서비스’ 직접 운영·제공

건강한 쉼·자연·문화가 공존하는 ‘대한민국 최초 프리미엄 리조트 도시’ 지향

국내 3대 시행사 DK아시아는 지난 2월 7일 신검단 로열파크씨티Ⅱ 주택전시관에서 '2026 상반기 로열파크씨티 동호회 후원식'을 개최했다고 밝혔다. 이번 행사는 지난해 8월 12개 우수 동호회를 선정해 후원을 진행한 데 이어, 올해도 마련되는 자리다. 아파트 단지 차원의 동호회 후원을 정례화한 사례는 국내 건설·부동산 및 시행업계에서 최초이자 유일하다. 이날 행사에는 DK아시아 조재만 대표를 비롯해 입주자대표회의 대표, 우수 동호회 회장과 회원들이 참석했다.

이번 행사를 통해 회원 231명을 보유한 단지 내 최대 규모의 골프 동호회를 비롯해 FC. ROYAL 축구&풋살 동호회, 로열 캠(ROYAL CAM) 캠핑 동호회, JUST 01 농구 동호회, 미술 동호회, 조경 사랑 동호회, 단지 안전지킴이 동호회 등 문화·환경·안전 분야를 아우르는 동호회가 선정됐다.

DK아시아는 선정된 동호회들이 활동을 이어갈 수 있도록 현금 후원과 함께 로열파크씨티만의 프리미엄 혜택을 부상으로 제공해, 특별한 자부심을 느낄 수 있도록 했다. 이날 제공된 부상으로는 국내 최대 규모인 55인승(66ft) 파워 카타마란 요트 탑승권과 고메드 갤러리아 식사권, 스크린 스포츠 시설 로열 레전드 히어로즈 및 로열 뮤직룸 이용권 등이 포함됐다.

DK아시아는 국내 건설사와 시행사들이 준공 이후 현장에서 철수하고 단순 시설 관리에 머무는 것과 달리, 국내 최초로 6성급 호텔과 리조트 수준의 프리미엄 서비스를 직접 운영·제공하는 주거 모델을 구현했다.

대부분의 하이엔드 아파트는 고급 마감재와 인테리어, 조식 등 호텔식 프리미엄 서비스, 수영장과 피트니스 등 고급 커뮤니티 시설을 갖추었다고 강조한다. 그러나 하이엔드 아파트의 가치는 준공과 동시에 완성되는 것이 아니다. 오히려 준공부터가 시작이다. 실제로 많은 고급 아파트들이 입주 후 2~3년이 지나면서 관리와 운영의 한계로 초기의 품격을 유지하지 못하는 사례가 반복되어 왔다.

이러한 한계를 인지한 DK아시아는 하이엔드 아파트의 성패가 건설보다는 프리미엄 서비스 운영과 제공에 달려 있다는 철학 아래, 별도의 전문 운영 체계를 구축해 지속적인 하이엔드 주거 서비스 품질 관리와 콘텐츠 운영을 이어가고 있다.

이러한 운영 철학을 바탕으로 로열파크씨티는 단순한 주거 공간을 넘어 6성급 호텔과 리조트 수준의 프리미엄 서비스 운영과 제공을 실현하는 대한민국 5세대 하이엔드 아파트의 새로운 기준을 제시했다.

DK아시아 조재만 대표는 "DK아시아는 동호회 후원 등 5세대 하이엔드 주거 프리미엄 서비스 확대를 통해 로열파크씨티를 건강한 쉼과 자연, 문화가 공존하는 대한민국 최초의 프리미엄 리조트 도시로서의 위상을 더욱 공고히 해 나가고, 동호회 후원 역시 지속해서 이어 나갈 계획"이라고 말했다.





