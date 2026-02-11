은평구, 청소년 미래교육센터 ‘온빛’ 11일 개관식

로봇·AI·진로상담 제공

서울 은평구(구청장 김미경)가 11일 청소년 미래역량 강화를 위한 미래교육 거점공간인 '은평구미래교육센터 온빛' 개관식을 개최한다고 밝혔다.

'온빛'은 로봇, 드론, 인공지능(AI)교육 등 미래기술 체험과 진로·진학 설계 지원, 예술로 방과후 프로그램 등을 제공하는 청소년 중심 교육공간이다.

개관식은 은평구미래교육센터 비전홀(연서로46길 8)에서 관내 청소년과 학부모, 교육 관계자, 지역 주민 등이 참석한 가운데 진행된다. 이날 로봇 공연, 가상 현실(VR)·인공지능(AI) 시티 시뮬레이터 체험, 관내 고등학교별 맞춤형 대입 전략 학부모 특강 등 다양한 프로그램을 운영한다.

온빛 내부는 미래기술 체험 공간, 진로·진학 상담 공간, 예술 문화 활동을 위한 스튜디오 등으로 구성됐다. 1층에는 합주실과 무용실 등 청소년의 예술 활동을 위한 스튜디오를, 2층에는 로봇존과 VR존, 진로진학상담실 '미래On'을 조성했다. 구는 향후 학교와 지역 기관과 연계한 프로그램을 확대하여 미래 교육 기반을 강화할 계획이다.

김미경 은평구청장은 "은평구미래교육센터 온빛은 청소년의 '오늘의 배움이 내일의 가능성'으로 이어지는 미래교육의 출발점이 될 것"이라며 "청소년이 꿈을 발견하고 성장할 수 있는 교육 환경을 지속적으로 확대해 나가겠다"고 말했다.

자세한 사항은 은평구미래교육센터 온빛(02-351-3099)으로 문의하면 된다.





