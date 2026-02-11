LX판토스, 폴란드 대형 물류센터 인수…유럽 사업 확장

유럽 사업 전략적 물류 허브

현지 진출 우리 기업 공급망 전진기지 역할

LX판토스가 공공기관, 정책펀드와 손잡고 폴란드에서 대형 물류센터를 인수했다. 한국 기업의 현지 진출과 공급망 구축을 지원하는 교두보 역할을 맡을 것으로 기대된다.

LX판토스는 한국해외인프라도시개발지원공사(KIND), PIS 제2호 펀드(국토부 산하정책펀드)와 함께 폴란드 남부 카토비체(Katowice) 지역에 위치한 대형 물류센터를 공동 인수했다고 11일 밝혔다. 인수 금액은 약 2160억원이며 한국해양진흥공사의 금융 지원을 바탕으로 안정적인 재원 구조를 갖췄다.

LX판토스 카토비체 물류센터 조감도.

이번에 인수한 카토비체 물류센터는 총 5개 동으로 구성된 연면적 10만9000㎡ 규모의 신축 자산으로 단계적으로 개발·운영이 진행되고 있다. 올해 상반기에 전체 물류시설에 대한 준공이 완료될 예정으로 이미 다수의 글로벌·현지 기업들이 임차를 확정해 향후 운영 기반을 마련한 상태다.

카토비체는 독일과 폴란드, 우크라이나를 잇는 동서 물류축과 북유럽과 남유럽을 연결하는 남북 교통축이 교차하는 유럽 대륙 중심부의 전략적 요충지다. A4·A1 고속도로를 비롯해 도로·철도·공항이 유기적으로 연결돼 복합물류(Intermodal) 운영에 최적의 조건을 갖춘 유럽 물류망의 핵심 거점으로 평가받고 있다.

LX판토스는 카토비체 물류센터를 활용해 동유럽 물류 허브를 구축하고 자동차 부품, 소비재, 가전 등 주요 산업 고객을 중심으로 물류 사업을 확대할 계획이다. 아울러 향후 동유럽 및 인접 지역의 물류 수요 증가에 대응하는 핵심 거점으로 활용한다는 전략이다. 우크라이나와 인접한 입지적 강점을 바탕으로, 향후 우크라이나 재건사업이 본격화될 경우 관련 물류 수요에 대응할 수 있는 전진 거점으로 활용될 것으로 기대된다.

특히 카토비체가 위치한 실레시아 권역은 자동차·전자·기계·화학 산업 중심의 제조업 클러스터가 형성돼 산업 성장 잠재력이 높고, 이에 따라 물류 수요 확대와 함께 전기차·배터리 및 자동차 부품 분야를 중심으로 한국 기업의 진출도 활발히 이어지고 있다.

이용호 LX판토스 대표는 "카토비체 물류센터 투자는 유럽 전역을 연결하는 핵심 전략 거점을 선제적으로 확보했다는 점에서 의미가 크다"며 "유럽 물류시장 공략에 박차를 가하는 한편, 우리 기업들의 유럽 시장 진출을 지원하는 든든한 동반자 역할을 하겠다"고 말했다.





이승진 기자



