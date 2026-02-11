헬스케어로봇 '이목 집중'…네오펙트, WHX서 신제품 공개

헬스케어 로보틱스 전문기업 네오펙트 네오펙트 290660 | 코스닥 증권정보 현재가 865 전일대비 27 등락률 -3.03% 거래량 311,989 전일가 892 2026.02.11 09:01 기준 관련기사 네오펙트, 로보틱스 듀얼 트랙 플랜 발표…2세대 헬스케어 로봇 CES 2027서 공개네오펙트, 뇌 신호 읽는 BCI 기술로 '산자부 사업 상용화 추진'네오펙트, '뇌졸중 FMA 예측 AI' 개발 성공…정부 범부처 R&D 3년 결실 전 종목 시세 보기 close 가 차세대 하이브리드 헬스케어로봇을 공개했다.

네오펙트는 아랍에미리트(UAE) 두바이에서 열린 '두바이 국제의료기기전시회(WHX Dubai 2026)'에서 신제품 '스마트보드 로보틱스(Smart Board Robotics)'를 첫 선보였다고 11일 밝혔다.

스마트보드 로보틱스는 올해 상반기 출시를 앞두고 공개된 지능형 하이브리드 재활 로봇이다. 기존 제품 사용자도 로봇 모듈만 추가 장착하면 신제품과 동일한 기능을 구현할 수 있다. 회사는 이를 기반으로 기존 납품처에 대한 추가 공급과 함께 중·대형병원 등 신규 고객층 확대에 나설 계획이다.

네오펙트는 WHX 현장에서 체험 중심의 시연 공간을 확대하며 로보틱스 기술 경쟁력을 부각했다. 전시 기간 북미 및 중동 지역 대형병원과 딜러사 등 10여 곳과 구매를 전제로 한 헬스케어로봇 도입 방안을 논의했다. 이 과정에서 미국 재활기기업체 사에보(saebo)와는 제품 개발요청 및 주문자위탁생산(OEM) 협의를 병행했다. 협상에는 토드 위버쉬(Todd Wiebusch) 사에보 이사회 의장이 직접 참여했다. 사에보는 뇌졸중·신경계 질환 환자를 위한 재활 솔루션 기업으로, 전 세계 40개국 이상에 걸친 병원 네트워크를 운영하고 있다.

현장 성과는 전시장을 넘어 두바이 의료생태계 핵심기관과의 네트워크로 이어졌다. 네오펙트는 현지에서 재활로보틱스 전문기업으로 인정받아 두바이헬스케어시티(DHCC·Dubai Healthcare City)로부터 입점을 제안 받고, 유럽연합(EU) 대사와 프랑스 대사 등과 함께 공동 브리핑에 참여했다. DHCC는 두바이 내 자유무역지대(Free Zone)에 위치한 글로벌 의료 허브로, 의료·웰니스는 물론 의료 교육·연구·투자 기능이 결합된 통합 클러스터다.

네오펙트는 DHCC가 두바이 정부 주도로 투자가 진행 중인 전략사업인 만큼, 글로벌 기업과의 공동사업 기회와 투자유치 측면에서 사업 확장에 유리한 환경을 제공할 것으로 전망했다.

2010년 '울산로보틱스'로 출발한 네오펙트는 AI·로봇 기반 재활기기 상용화에 성공한 기업이다. 이번 전시를 계기로 헬스케어로봇 플랫폼 기업으로서의 입지를 강화하겠다는 방침이다. 향후 독자 원천기술을 라이선스 형태로 제공하는 등 헬스케어로봇 기술 수출도 본격화할 예정이다.

송호영 네오펙트 재활사업팀 부장은 "첫날 오전부터 중동 바이어들의 제품 체험과 문의가 활발히 이어지는 등 기대 이상의 성과가 있었다"며 "WHX를 통해 네오펙트가 '헬스케어로봇' 기업으로서 확실히 눈도장을 찍은 것 같다"고 말했다. 이어 "이번 전시회를 통해 다양한 글로벌 기업들과의 협업 가능성을 열어두고 협상을 진행 중이며, 조만간 좋은 소식을 발표할 수 있을 것을 기대한다"고 덧붙였다.





장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr



