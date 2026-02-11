엄기천 신임 배터리산업협회장 "K배터리 재도약 전환점 만들 것"

소재 기업 대표 최초 협회장 취임

소부장 공급망 강화…상생 문화 강조

"예산·세제 지원 정부에 적극 건의"

19일 경북 포항시청에서 경북도·포항시와 이차전지 소재기업인 씨앤피신소재테크놀로지의 투자협약식이 진행된 가운데 투자사인 포스코퓨처엠의 엄기천 대표이사가 인사말을 하고 있다. 2026.1.19 연합뉴스

한국배터리산업협회는 11일 서울 JW메리어트호텔에서 2026년 이사회 및 총회를 개최하고 9대 협회장으로 엄기천 포스코퓨처엠 사장을 선임했다고 밝혔다. 엄 신임 협회장은 향후 3년 동안 배터리산업협회를 이끌 예정이다.

그동안 배터리산업협회장은 배터리 셀 기업 대표가 맡아왔다. 소재 기업 대표가 협회장에 취임하는 것은 협회 출범 이후 처음이다. 엄 신임 협회장은 이날 소재·부품·장비의 공급망 강화와 상생 문화를 강조했다.

엄 협회장은 취임사에서 "글로벌 보호무역 기조 확산, 공급망 재편 가속화, 지정학적 리스크의 상시화 등 불확실성이 산업 전반을 압박하고 있으며 이는 개별 기업의 노력만으로 대응하기 어려운 구조"라면서도 "이러한 위기가 동시에 기회가 될 수 있다고 확신한다"고 말했다.

그러면서 "셀 중심의 성장 단계를 넘어 소재·부품·장비를 아우르는 유기적이고 완성도 높은 밸류체인으로 진화하는 것이 대한민국 배터리 산업의 재도약을 위한 시대적 요구"라고 지적하며 "배터리는 단순한 부품이 아니라 미래 산업을 움직이는 핵심 시장으로, 지금의 도전을 성장의 동력으로 전환해 대한민국 배터리 산업이 다시 한번 도약하는 전환점을 만들어야 한다"고 강조했다.

엄 협회장은 임기중 ▲소재·부품·장비 중심의 공급망 생태계를 강화해 글로벌 경쟁력 확보 ▲배터리 공급망 경쟁력 제로를 통한 경제 안보 강화 ▲셀-소재 기업 간 상생 협력 문화 정착 ▲산업의 기초 체력 강화 등 4가지 과제에 집중하겠다고 밝혔다.

엄 협회장은 "급변하는 글로벌 경쟁 환경 속에서 우리 기업들이 가격 경쟁력 등을 확보할 수 있도록 예산·세제 확대 등의 지원 정책을 정부에 적극 건의하겠다"며 "이러한 지원이 실제 정책으로 구현돼 회원사들이 체감할 수 있는 성과로 이어질 수 있도록 협회의 역량을 집중하겠다"고 다짐했다.

한편, 협회는 이날 총회에서 1차전지 및 특수전지 기업인 비츠로셀을 부회장사로, 배터리 파운드리 기업인 JR에너지솔루션을 이사사로 신규 선임해 회장단을 25개 사로 확대했다. 협회는 올해 추진할 주요 사업으로 배터리 산업 체질 전환 등의 4대 분야, 10개 사업을 확정했다.





강희종 에너지 스페셜리스트



