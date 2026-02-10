35년 전 신생아가 '엄마' 돼 출산…의사 父子와 특별한 인연

35년 전 아버지 의사가 받은 아기

엄마 돼 아들 의사 도움 받아 출산

(왼쪽부터) 이기호 원장, 정씨, 이지훈 원장. 쉬즈메디 병원

산부인과 의사 부자가 35년 간격으로 한 여성의 탄생과 출산을 각각 함께한 사연이 전해져 잔잔한 감동을 주고 있다.

10일 경기 수원 쉬즈메디 병원에 따르면 임산부 정모씨(35)는 지난 4일 이 병원에서 3.7㎏의 건강한 남자 아기를 품에 안았다. 정씨는 의정부시에 거주 중임에도 자택으로부터 수십㎞ 떨어진 이 병원에서 출산을 결심했다.

정씨가 보기 드문 결정을 내린 배경에는 35년에 걸쳐 이어진 특별한 인연이 있다. 정씨는 1991년 4월 현재 쉬즈메디 병원을 운영 중인 이기호 병원장의 도움으로 태어났다. 당시는 이기호 원장이 수원시 인계동에 쉬즈메디 병원을 차리기 전으로 인근 연무동에서 '이기호 산부인과' 병원을 운영하던 때였다.

정씨는 성장하는 동안 어머니로부터 이기호 원장의 도움으로 건강하게 태어났다는 이야기를 들으며 늘 감사한 마음을 간직하고 있었다고 한다. 시간이 흘러 소중한 아기를 품게 된 정씨는 수원시에 거주하는 어머니로부터 이기호 원장이 여전히 현업에 있다는 소식을 들었고, 그의 병원에서 출산하기로 마음먹었다.

이후 정씨는 한동안 의정부에 있는 자택 근처의 산부인과 병원에 내원하다가 출산을 얼마 앞둔 시점부터는 쉬즈메디 병원에서 검진을 받아왔다. 정씨는 출산 예정일보다 약 3주일 앞선 시점에 갑자기 양수가 터져 급히 병원을 찾았으나 의료진의 신속한 대처로 무사히 출산을 마쳤다.

마침 정씨의 아기를 받아낸 의사는 같은 병원에서 근무하던 이기호 원장의 아들 이지훈(42) 원장이었다. 산부인과 의사의 길을 걷는 부자(父子)가 세대를 거친 탄생의 순간을 함께한 셈이다.

정씨는 "저와 아기를 맞이해주신 의사 두 분이 부자 관계라는 사실을 알았을 때 정말 특별한 인연 속에서 출산했다는 생각에 마음이 벅찼다"며 "우리 가족에게 출산의 순간이 더욱 오래도록 기억될 것 같다"고 했다. 이지훈 원장은 "아버지와 함께 생명의 탄생을 맞이했다는 생각이 들어 의료진으로서도 매우 뜻깊은 경험이었다"고 말했다.





서지영 기자



