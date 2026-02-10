본문 바로가기
민주당 경주시위, '폐철도법' 제정 촉구…정부·국회 잇따라 방문

영남취재본부 최대억기자

입력2026.02.10 19:00

한영태 전 위원장 등 국토부 장관·여야 의원 면담…3월 국회 통과 목표
"경주 폐철도, 임시방편 아닌 법적 근거 토대로 100년 미래 자산 삼아야"

더불어민주당 경주시지역위원회(전 지역위원장 한영태)가 경주 도심의 핵심 현안인 폐철도 부지의 효율적 활용을 위해 '폐철도법' 제정을 전방위로 촉구하며 총력전에 나섰다.


경주시지역위원회는 9일과 10일 이틀간 정부세종청사와 국회를 찾아 '폐철도 및 철도유휴부지 활용 활성화법(이하 폐철도법)' 제정을 강력히 건의하고 관련 면담을 진행했다고 밝혔다.

더불어민주당 경주시지역위원회 제공

위원회는 9일 정부세종청사에서 김윤덕 국토교통부 장관을 만나 폐철도법 제정의 당위성을 설명했다.

이 자리에서 한영태 전 지역위원장은 "폐철도 부지는 단순한 유휴 공간이 아닌 경주의 미래 성장 동력"이라며 국토부 차원의 적극적인 협조를 요청했다.


10일 국회에서는 국토교통위원회 소속 맹성규 위원장과 민홍철·윤종군·한준호 의원을 비롯해 전현희 의원(법제사법위원회), 박찬대 의원(정무위원회), 김용민 의원(법제사법위원회), 허성무 의원(APEC 정상회의 지원 특별위원회·예산결산특별위원회) 등을 차례로 만나 폐철도법 제정의 당위성을 설명하고, 조속한 법안 심의와 통과를 위한 협력을 요청했다.


민주당 경주시지역위원회는 그동안 옛 경주역 일대 폐철도 부지 활용을 위해 시민 서명운동을 전개해 1270명 이상의 서명을 확보했으며, 국회 정책토론회 공동 주최와 중앙당 건의서 제출 등 다각적인 노력을 이어왔다.

이러한 활동은 최근 송기헌·임미애 의원 주도로 폐철도법 제정안과 관련 국유재산특례제한법 개정안이 발의되는 데 중요한 밑거름이 됐다.


한영태 전 지역위원장은 "폐철도 부지의 장기적인 방치로 도시 미관 저해와 안전 문제, 지역 발전 지연이 이어지고 있다"며 "임시적·단편적 사업이 아닌, 법적 근거에 기반한 체계적 활용이 경주의 100년 미래를 준비하는 길"이라고 밝혔다.


이어 "경주의 폐철도는 과거의 흔적이 아니라 미래의 자산"이라며 "입법 추진의 핵심은 시민 참여와 연대"라고 강조했다.


그러면서 "3월 정기국회 내 법안 통과를 목표로 국회와 정부와의 협의를 더욱 강화하고, 시민들의 목소리를 지속적으로 반영해 나가겠다"고 말했다.


민주당 경주시지역위원회는 폐철도법 제정이 실현될 때까지 모든 역량을 집중해 나갈 계획이다.





영남취재본부 최대억 기자 cde@asiae.co.kr
