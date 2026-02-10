광진구, 25일 중소기업·소상공인 지원사업 설명회

1대1 상담·정책자금 안내

서울 광진구(구청장 김경호)가 이달 25일 광진구청 대강당에서 서울지방중소벤처기업청과 함께 '2026 광진구 중소기업·소상공인 지원사업 설명회'를 연다. 이번 설명회는 관내 중소기업과 소상공인의 사업 참여 기회를 넓히고, 현장에서 활용 가능한 정책 정보를 제공하기 위해 마련됐다.

중소벤처기업진흥공단, 소상공인시장진흥공단, 서울신용보증재단 등이 참여해 정책자금, 신용보증, 창업·벤처, 소상공인 지원 등 분야별 주요 사업 내용과 신청 방법을 설명한다.

광진구 '소상공인 원스톱 지원센터'의 광진형 특별융자 등 경영 자금 지원사업과 광진사랑상품권 발행 일정도 소개한다. 지원사업 운영 기관별 전문 위원이 제공하는 분야별 1대1 상담도 현장에서 진행된다. 기업과 소상공인 각자의 상황에 맞는 정보를 편리하게 안내받을 수 있다. 참여 대상은 관내 중소기업·소상공인 등 200여 명이다. 광진구청 누리집에서 이달 20일까지 사전 신청하면 된다.

김경호 광진구청장은 "지역경제의 근간인 중소기업과 소상공인들이 유익한 정보를 얻을 수 있도록 이번 설명회를 마련했다"며 "정부·지자체 지원 정책을 통해 큰 도약을 이루시길 바라며, 앞으로도 지역 사업체들의 성장을 적극 지원하겠다"고 말했다.

광진구는 상반기 총 25억원 규모의 중소기업 융자 지원을 비롯해 지역 내 중소기업과 소상공인의 경영 안정을 위한 다양한 지원을 이어가고 있다.





