현대엘리베이터, 주당 1.2만원 현금 배당

현대엘리베이터가 보통주 1주당 1만2010원을 현금 배당한다고 10일 공시했다.

시가배당율은 12.1%로 배당금총액은 4336억원이다. 기준배당일은 오는 28일이다.





박승욱 기자 ty1615@asiae.co.kr



