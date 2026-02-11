[단독] 보훈부, 순국선열의 날을 '독립선열의 날'로 명칭변경 검토

국가보훈부 "다양한 의견과 현행법 취지 종합해 검토"

온라인서 대국민 의견 수렴 후 내부 논의 방침

국가보훈부가 법정 기념일인 '순국선열의 날'의 명칭을 '독립선열의 날'로 변경하는 방안을 내부 논의 중인 것으로 확인됐다. 온라인을 통한 대국민 의견 수렴을 먼저 거친 뒤 이를 토대로 명칭 변경 여부를 구체적으로 검토한다는 방침이다.

11일 관계 부처에 따르면 보훈부는 '순국선열의 날' 명칭 변경과 관련해 온라인을 통해 국민 의견 수렴을 진행한 뒤 내부 논의를 이어갈 계획이다. 보훈부 관계자는 "광복회의 기념일 명칭 변경 요구를 포함해 독립유공자 후손들의 의견, 1939년 당시 기념일 제정 취지와 현행 '독립유공자예우에 관한 법률' 제정 취지 등을 종합해 고려 중"이라고 했다.

순국선열의 날은 1939년 대한민국임시의정원이 제정한 기념일이다. 정부는 매년 11월 17일 기념식을 열고 무명 선열을 포함한 독립운동가 희생과 헌신을 기려왔다. 보훈부는 기념일이 지닌 역사적 정신은 계승하면서도 명칭 자체에 무명 선열을 포함한 모든 독립유공자 의미를 폭넓게 담아내기 위한 방안을 검토하는 차원에서 대국민 의견 수렴을 진행한다는 입장이다.

'독립선열의 날'은 광복회가 2025년 2월 공개 제안한 명칭이다. 이후 1년 만에 정부 차원의 공식 의견 수렴 절차가 시작된 셈이다. 다만 보훈부 관계자는 "광복회가 주관하는 추모식에 대한 입장과는 무관하다"고 선을 그었다.

'순국선열의 날' 명칭은 그동안 논란의 대상이었다. 앞서 광복회는 2024년 순국선열의 날을 앞두고 정부 주관 기념식을 대신해 자체적으로 '독립유공자 선열 합동추모식'을 개최하겠다고 밝힌 바 있다. 당시 광복회는 "국내에 생존한 애국지사가 거의 없는 상황에서 향후 순국선열과 애국지사를 구분하지 않고 독립유공자로 함께 추모하자는 것이 기본 입장"이라며 정부 기념식 명칭 변경을 제안했다.

순국선열 유족회는 "광복회의 순국선열 용어 지우기와 순국선열의 날 명칭 변경 시도는 독립운동가 후손들은 물론 온 국민의 분노에 직면할 것"이라며 명칭 변경 철회를 요구했다.





