민주당 의원들 "혁신당과 합당 당장 추진 어려워…최고위서 빨리 결론내야"(종합)

의원총회서 20여명 의견 개진

"현 상황 추진 어렵다" 뜻 모아

정청래 "최고위와 협의 결론"

더불어민주당 의원들은 10일 조국혁신당과의 합당과 관련해 '추진이 어렵다'는 쪽으로 뜻을 모았다. 민주당 의원들은 최고위원회의에서 합당 문제에 대해 신속히 결론을 내려줄 것을 촉구했다.

민주당은 이날 국회에서 의원총회를 열어 혁신당과의 합당에 대한 의견 수렴 절차를 거쳤다. 의원들은 현 시점에서 합당이 어렵다는 점과 이 문제를 최고위원회가 신속히 매듭지어야 한다는 데 뜻을 모았다.

박수현 민주당 수석대변인은 의총 후 "약 20명의 의원의 발언이 있었다"며 "발언 내용을 종합하면 혁신당과의 합당 제안이 지방선거 압승을 통해 이재명 정부의 국정 성공을 뒷받침하기 위한 진정성에서 비롯됐다 해도 추진과정에서 발생한 갈등으로 귀결되고 있는 상황 인식을 공유했다"고 소개했다. 이어 "의원들은 대체로 통합 필요성은 공감하나 현 상황에서 합당 추진은 명분이 있지만, 추진이 어렵다는 것과 오늘 의총 결과를 반영해 최고위가 신속히 결론 내려줄 것을 요구했다"고 전했다.

정청래 더불어민주당 대표가 10일 국회에서 조국혁신당과의 합당 논의를 주제로 비공개로 열린 의원총회를 마친 뒤 당 대표실을 향해 이동하고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

정 대표는 의원들의 의총 결과와 관련해 "오늘 의총 결과를 반영해 최고위원들과 협의해 결론을 내리겠다"고 밝혔다.

합당 필요성에 대해서는 대체로 공감대가 있었던 것으로 알려졌다. 박 수석대변인은 "명시적으로 합당에 반대한 의원은 거의 없다고 보면 된다"며 "시기와 관련해 지방선거 이후에 합당을 논의해야 한다는 의견, 선거 연대나 선거연합 형태를 고려하는 게 좋겠다는 의견이 제시됐다"고 전했다.

비공개로 진행된 의총에서는 대체로 '합당 논의를 멈춰야 한다'는 의견이 우세했다는 전언이다. 호남지역 초선 의원은 "합당하는 것에 반대하지는 않는데 지금 당장 하는 것은 멈췄으면 좋겠다는 얘기를 많이 들었다"고 분위기를 전했다. 충청권 재선 의원도 "이제 결단을 내렸으면 좋겠다, 더 오래 걸리면 안 된다는 게 중론"이라고 분위기를 알렸다. 그는 "최고위원 등도 (갈등을 빚은 것에 대해) 사과를 해야 한다"며 "갈등을 많이 키워놨으니, 빨리 봉합하려면 사과도 수단"이라고 말했다.

민주당은 이날 오후 최고위를 열어 합당 문제를 논의할 예정이다. 이에 따라 합당에 대한 민주당 입장은 금명간 발표될 것으로 보인다. 민주당은 당초 11일 전북지역 최고위원회의를 예정했지만, 일정을 순연한 상태다.





나주석 기자 gonggam@asiae.co.kr

지혜진 기자 heyjin@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>