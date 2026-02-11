방향성 확실하다면 투자금부터 제대로 마련해야...연 5%대 금리로 4배까지

주식 시장의 기회는 예고 없이 찾아온다. 방향을 읽고도 투자금이 부족하면 대응이 제한되고, 수익 역시 아쉬울 수밖에 없다. 이런 이유로 개인투자자들 사이에서는 투자 여력을 넓혀주는 스탁론에 대한 관심이 꾸준히 이어지고 있다.

다만 최근에는 규제 환경 변화와 금리 부담이 겹치며 스탁론 활용을 망설이는 분위기도 나타났다. 비용 부담이 커질 경우 자금 운용 전략 전반이 위축될 수 있다는 우려 때문이다.

이런 흐름 속에서 올뉴스탁론은 연 5%대 업계 최저금리 상품을 포함한 다양한 선택지를 제시하며 주목받고 있다. 투자 기회가 와도 자금 부족으로 고민했던 투자자들에게 보다 현실적인 대안으로 거론되는 분위기다.

◆ 올뉴스탁론, DSR 무관 상품에 연 5%대 최저금리 상품으로 다양한 선택지를!

올뉴스탁론에서 투자자들 누구나 부담 없이 스탁론을 경험할 수 있도록 연 5%대 업계 최저금리로 이용 가능한 증권 연계신용 상품을 출시했다. 주식매입은 물론 증권사 미수/신용 대환 모두 가능하며 신용등급 차등 없이 자기 자본 포함 최대 4배까지 활용할 수 있다.

이와 함께 DSR 한도 때문에 기존 스탁론 활용이 어려웠던 투자자들을 위한 DSR 무관 상품도 취급 중이다. 그리고 대체거래소(NXT)를 이용 중인 투자자들도 활용이 가능하다.

올뉴스탁론에 대해 자세히 알고 싶은 투자자는 고객상담센터(☎1599-8666)로 연락하면 대출 여부와 무관하게 언제든 전문상담원과 편리하게 상담할 수 있다.

○ 연 5%대 업계 최저금리 상품 출시!

○ 보유하고 있는 대출액이나 소득 무관하게! (DSR 무관)

○ 최대 4배 주식자금 활용 가능! (본인 자금 포함)

○ 증권 신용/미수 당일 즉시 대환 가능!

○ 대체거래소(NXT) 거래 가능

○ 기존 증권사 신용, 스탁론으로 매수가 어려웠던 종목도 OK!

* 올뉴스탁론 고객상담센터 : 1599-8666

바로가기 : https://allnewstockloan.co.kr?agency=HTS

두산에너빌리티 두산에너빌리티 034020 | 코스피 증권정보 현재가 96,000 전일대비 1,900 등락률 +2.02% 거래량 2,321,281 전일가 94,100 2026.02.11 09:51 기준 관련기사 장 초반 코스피 주춤, 5200대 약보합 출발종목 잘 골랐다면 투자금 규모 키워야...4배 투자금을 연 5%대 금리로조선주 밸류 부담 완화…LNG 기대 속 매수 적기 평가 전 종목 시세 보기 close , 에코프로 에코프로 086520 | 코스닥 증권정보 현재가 155,400 전일대비 600 등락률 -0.38% 거래량 482,856 전일가 156,000 2026.02.11 09:51 기준 관련기사 장 초반 코스피 주춤, 5200대 약보합 출발조선주 밸류 부담 완화…LNG 기대 속 매수 적기 평가예상 못한 반대매매 위기에 고민 중? 연 5%대 금리 주식자금으로 당일 해결 전 종목 시세 보기 close , NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 255,500 전일대비 1,500 등락률 +0.59% 거래량 408,578 전일가 254,000 2026.02.11 09:51 기준 관련기사 CJ대한통운, 새벽 배송 규제 완화·호실적에 9%↑[특징주][Why&Next]최수연 네이버 대표는 왜 '커머스'에 진심일까외국인과 개인의 극단적 수급 엇갈림...앞으로의 전망은 전 종목 시세 보기 close , 미래에셋증권 미래에셋증권 006800 | 코스피 증권정보 현재가 51,000 전일대비 900 등락률 -1.73% 거래량 1,381,345 전일가 51,900 2026.02.11 09:51 기준 관련기사 KB금융, 신한지주, 삼성생명…금융그룹 시총 4위는변동성 속 기회 포착? 종목 고른 다음에는 투자금을 넉넉하게 마련해야[클릭 e종목]"미래에셋증권, 중장기 경쟁력 증명…목표가↑" 전 종목 시세 보기 close , 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 380,000 전일대비 1,000 등락률 -0.26% 거래량 144,899 전일가 381,000 2026.02.11 09:51 기준 관련기사 "스텔란티스, 삼성SDI 합작 배터리 법인 철수 검토"변동성 속 기회 포착? 종목 고른 다음에는 투자금을 넉넉하게 마련해야높아진 변동성에 고민 중? 신용미수대환, 저가매수 자금을 연 5%대 금리로 전 종목 시세 보기 close

