안데르센 파주점 리뉴얼 오픈 기념 하우스파티 성료

프리미엄 원목가구 브랜드 안데르센이 파주점을 리뉴얼 오픈하고 기념 하우스파티를 성황리에 마무리했다고 밝혔다. 파주점은 이번 리뉴얼을 통해 단순히 가구를 진열·판매하는 공간을 넘어, 아이방 인테리어 아이디어를 한눈에 얻을 수 있는 체험형 쇼룸으로 재구성되며 가족 단위 고객들의 발길이 이어졌다.

안데르센 파주점은 브랜드가 운영 중인 5개의 쇼룸 가운데 본사 직영점으로, 안데르센의 모든 컬렉션을 한자리에서 만나볼 수 있는 플래그십 스토어이다. 갤러리 형태의 쇼룸 구성을 도입해 쾌적한 동선과 여유 있는 관람 환경을 확보했으며, 실제 아이방을 옮겨 놓은 듯한 연출로 소비자가 공간 전체를 상상하며 제품을 체험할 수 있도록 했다. 유모차 이동이 가능한 넓은 통로 설계, 유아 동반 고객을 위한 수유실, 매장 곳곳에 배치된 휴식 공간 등 가족 친화적인 요소도 강화했다.

상담 환경 역시 한층 업그레이드됐다. 매장 점장이 1:1 맞춤 상담을 진행하는 시스템을 도입하고, 프라이빗한 상담 존을 별도로 마련해 아이 연령·생활 패턴·주거 구조에 맞는 제품 구성을 제안한다. 다양한 아기방 소품과 침구 브랜드도 함께 입점해, 침대·수납장뿐 아니라 침구·쿠션·데코 소품까지 한 번에 비교·선택할 수 있는 올인원 쇼핑 동선을 완성했다. 쇼룸 바로 앞에는 넉넉한 주차 공간을 확보해 접근성을 높였고, 파주 지역 맛집과 여가 콘텐츠와의 연계가 가능해 주말 가족 나들이 코스로도 손색이 없다는 평을 받고 있다.

리뉴얼을 기념해 진행된 제1회 파주점 하우스파티는 소비자 반응을 확인할 수 있는 자리였다. 1월 24일(토)부터 25일(일)까지 이틀간 열린 이번 행사에는 네이버 사전 예약 오픈 5분 만에 전 타임이 매진될 정도로 관심이 집중됐다. 행사 기간 동안 약 200팀의 가족 단위 고객이 매장을 방문해 리뉴얼된 쇼룸을 직접 둘러보고 제품을 체험했다.

현장에서는 방문 고객에게 웰컴 기프트가 제공됐으며, 구매 고객을 위한 사은품 증정과 더불어 방문객 모두가 참여할 수 있는 럭키드로우 이벤트도 함께 진행됐다. 임신 중인 예비 부모부터 둘째 아이 침대를 고민하는 고객까지 다양한 단계의 고객층이 참여해, 실제 생활 속에서 필요한 제품 구성을 비교하고 상담받는 모습이 이어졌다. 단순한 할인 행사를 넘어 '아이와 함께 머물고 싶은 공간'을 경험하는 자리로 기획된 만큼, 매장 리뉴얼 방향성에 대한 긍정적인 피드백도 다수 확인됐다.

이번 파주점 리뉴얼 하우스파티는 안데르센이 처음으로 선보인 오프라인 고객 초청 행사라는 점에서도 의미가 크다. 브랜드는 이번 경험을 기반으로 파주점을 중심 거점으로 삼아, 타 쇼룸 역시 동일한 브랜드 경험을 제공할 수 있도록 순차적인 리뉴얼을 추진할 계획이다.

향후 안데르센은 제품 전시를 넘어 부모와 아이가 함께 머물며 쉬고, 아이방에 대한 영감을 얻는 체험 행사를 다양한 형태로 이어갈 예정이다. 더 많은 고객이 직접 제품을 보고, 만지고, 체험할 수 있는 접점을 넓혀가며 키즈 인테리어 라이프스타일 브랜드로서의 입지를 강화한다는 전략이다.





