뉴로핏, 뇌 영상 분석 솔루션 미국 첫 공급

박정연기자

입력2026.02.10 10:40

미국 워싱턴대 공급 계약 체결

뇌 질환 진단·치료 인공지능(AI) 기업 뉴로핏은 미국 워싱턴대와 뇌 영상 분석 솔루션 '뉴로핏 아쿠아'와 '뉴로핏 스케일 펫' 공급 계약을 체결했다고 10일 밝혔다.

뉴로핏, 뇌 영상 분석 솔루션 미국 첫 공급
이번 계약은 지난해 10월 미국 법인 설립과 12월 미주 사업 총괄 영입 이후 미국 시장에서 거둔 첫 성과다. 뉴로핏은 이번 공급을 계기로 미국 내 연구기관을 중심으로 레퍼런스를 확보하고 제품 공급을 확대한다는 계획이다.


뉴로핏 아쿠아는 뇌 자기공명영상(MRI) 영상을 기반으로 뇌 위축과 백질 변성 등을 정량 분석하는 소프트웨어다. 알츠하이머병과 혈관성 치매 등 신경 퇴행성 질환에서 나타나는 구조적 변화를 수치화해 분석 결과를 제공한다.

뉴로핏 스케일 펫은 양전자방출단층촬영(PET) 영상 정량 분석 솔루션이다. 알츠하이머병 관련 아밀로이드 베타와 타우 단백질을 포함해 FDG, 도파민 등 주요 뇌 영상 바이오마커의 SUVR(표준섭취계수비) 값을 자동 산출한다.


빈준길 뉴로핏 공동대표는 "미국 연구기관 공급을 통해 현지 시장 확대를 위한 기반을 마련했다"며 "미국 내 판로를 지속적으로 넓혀가겠다"고 말했다.




박정연 기자 jy@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

