종근당건강 '건강동행 30년' 11일 현대홈쇼핑 특집 방송 "대표 제품 고객 감사 특가"

이상현기자

입력2026.02.11 07:00

종근당건강 ‘건강동행 30년’ 11일 현대홈쇼핑 특집 방송 “대표 제품 고객 감사 특가”
종근당건강이 창립 30주년을 맞아 고객 감사의 의미를 담은 '종근당건강 건강동행 30년'을 현대홈쇼핑에서 특집 방송으로 선보인다. 이번 방송은 오는 2월 11일 오전 10시 25분부터 11시 35분까지 약 70분간 진행된다.


1995년 설립된 종근당건강은 연구·개발(R&D)부터 원료 관리, 생산, 유통까지 전 과정을 직접 운영하는 종합 헬스케어 기업으로 과학적 근거와 품질 중심의 제품 개발을 통해 국내 건강기능식품 시장을 선도해 왔다. 2026년 창립 30주년을 앞두고 진행되는 이번 특집 방송은 그간의 신뢰에 보답하기 위한 고객 환원 행사로 마련됐다.

이번 현대홈쇼핑 특집 방송에서는 종근당건강의 대표 브랜드 제품을 파격적인 조건으로 만나볼 수 있다. 대한민국 1등 유산균 브랜드 락토핏을 비롯해 오메가3 브랜드 프로메가, 비타민 브랜드 아임비타, 눈 건강 브랜드 아이클리어 등 주요 제품을 9만원대 균일가로 제공되며, 해당 혜택은 방송 중 구매 고객 전원에게 제공된다.


특히 오메가3 세계 판매 1등 원료사의 식물성 rTG(알티지) 오메가3 원료를 사용한 종근당건강 프로메가 식물성 알티지 오메가3 1년 치 구성도 함께 선보인다. 여기에 더해 방송 중 전 구매 고객에게는 프로메가 식물성 오메가3 30일치가 추가 증정된다.


이와 함께 락토핏 프리미엄 라인업인 락토핏 코어맥스도 홈쇼핑 최저가 구성으로 마련돼 장 건강 관리에 관심 있는 소비자에게 실질적인 선택지를 제공할 예정이다.

종근당건강 관계자는 "이번 '건강동행 30년' 특집 방송을 통해 지난 30년간 축적해 온 품질 경쟁력과 고객 신뢰를 다시 한번 입증하고, 일상 속 건강 관리를 함께하는 브랜드로서의 가치를 소비자가 직접 체감할 수 있는 기회를 제공할 계획이다."라고 말했다.





이상현 기자 lshb01@asiae.co.kr
