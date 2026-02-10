본문 바로가기
[특징주]뉴로핏, 19% 급등…美워싱턴대와 계약 체결

황서율기자

2026.02.10

뇌 질환 진단·치료 인공지능(AI) 전문기업 뉴로핏 의 주가가 전일 대비 19% 급등했다. 뉴로핏은 미국 워싱턴대학교와 소프트웨어 공급 계약을 체결하며 본격적인 미국 시장 진출에 나섰다.


10일 오전 9시27분 기준 뉴로핏은 전일 대비 19.44%(5250원) 오른 3만2250원에 거래되고 있다.

뉴로핏은 워싱턴대학교에 뉴로핏 아쿠아 및 뉴로핏 스케일 펫 공급 계약을 체결했다고 이날 밝혔다. 뉴로핏 아쿠아는 환자의 뇌 자기공명영상(MRI)를 초고속으로 정량 분석해 뇌 위축과 백질 변성 등을 분석하는 뇌신경 퇴화 영상 분석 소프트웨어다. 알츠하이머, 혈과성 치매 등 신경 퇴화 질환에서 관찰되는 뇌 위축과 백질의 변성을 수치화해 사용자 맞춤 분석 보고서를 제공한다.


뉴로핏 스케일 펫은 양전자 방출 단층 촬영(PET) 영상 정량 분석 소프트웨어다. 알츠하이머병 바이오마커인 아밀로이드 베타 단백질, 타우 단백질을 포함해 플루오로데옥시글루코스(FDG), 도파민 등 다양한 뇌 영상 바이오 마커들을 타깃으로 하는 방사성 추적자(PET tracer)의 표준섭취계수율(SUVR) 값을 자동으로 제공한다.


이번 계약은 지난해 10월 미국 법인 설립, 같은 해 12월 조시 코헨 미주 사업총괄 영입 이후 미국 시장 진출을 알리는 첫 성과다.




황서율 기자 chestnut@asiae.co.kr


