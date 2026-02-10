서울성모병원서 네이버웍스 쓴다…가톨릭중앙의료원과 공급계약

네이버클라우드, 가톨릭중앙의료원과 공급계약

서울성모 등 22개 기관 2만여명 사용

아산병원 이어 빅5 상급종합병원 2번째 사례

네이버클라우드는 가톨릭중앙의료원(CMC)에 인공지능(AI) 업무 협업툴 '네이버웍스' 공급 계약을 완료했다고 10일 밝혔다.

이번 도입은 네이버웍스가 서울아산병원에 이어 또 다른 빅5 상급종합병원인 서울성모병원에 공급되는 사례다. 네이버클라우드는 이를 계기로 의료 현장의 업무 효율과 소통 환경을 고도화한다는 계획이다.

네이버클라우드는 가톨릭중앙의료원(CMC)에 인공지능(AI) 업무 협업툴 '네이버웍스' 공급 계약을 완료했다고 10일 밝혔다. 네이버클라우드 제공

CMC는 1936년 성모병원 개원을 시작으로 8개 부속병원과 6000여개의 병상을 운영하는 국내 최대 규모의 의료 기관이다.

이번 계약을 통해 서울성모·여의도성모·의정부성모병원을 비롯해 학교법인 가톨릭학원, 가톨릭대학교 성의교정과 수익사업체 등 22개 기관에 재직 중인 2만여명의 임직원들이 네이버웍스로 통합 협업 환경을 구축하게 된다. 아울러 메일과 업무 메신저 전반을 클라우드 기반 서비스형 소프트웨어(SaaS)로 전면 전환한다.

CMC가 글로벌 협업툴과 비교해 네이버웍스의 보안 체계와 서비스 안정성을 높게 평가했다는 게 네이버클라우드의 설명이다. 그간 CMC를 비롯한 의료기관은 데이터 보안과 개인정보 보호, 기존 시스템과의 통합 문제 등의 이슈로 SaaS 도입에 신중한 태도를 보여왔는데, 네이버웍스가 대규모 동시 접속 상황에서도 안정적인 운영이 가능하다는 점이 선택 요인이 됐다.

병원 현장의 특수성을 반영한 커스터마이징(맞춤화) 역량도 장점으로 꼽힌다. 네이버클라우드는 실시간 PC 상태 표시와 접속 환경에 따라 접근 가능한 서비스를 구분하는 조건부 접근 제어 등 의료 현장에서 필요한 핵심 기능을 설정할 수 있도록 지원했다.

네이버클라우드는 향후 메시지 봇을 활용한 업무 지원과 AI 기술을 접목한 지능형 업무 환경으로도 확장한다는 계획이다. 김유원 네이버클라우드 대표는 "국내 최대 규모의 의료 네트워크를 보유한 가톨릭중앙의료원이 네이버웍스를 도입한 것은 자사의 기술력과 운영 역량을 다시 한번 입증한 성과"라며 "보안과 안정성이 최우선인 의료 및 공공 분야에서 네이버웍스가 최적의 파트너가 될 수 있도록 서비스를 고도화하겠다"고 말했다.





이명환 기자 lifehwan@asiae.co.kr



