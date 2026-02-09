판 커지는 2026 여수세계섬박람회…24개국·3개 국제기구 참가

개막 200일 앞두고 도민보고회

행사장·전시관 등 시설 전반 점검

랜드마크 조형물 '루미아일' 포함

공정률 50% 준비 순조롭게 진행

김영록 전라남도지사가 9일 여수 소노캄에서 열린 ‘2026여수세계섬박람회 도민보고회’에서 참석자들과 기념촬영을 하고 있다. 전남도 제공 AD 원본보기 아이콘

세계 최초로 섬을 주제로 그 가치와 미래를 공유하기 위해 오는 9월 5일부터 두 달여간 열리는 2026 여수세계섬박람회에 현재까지 24개국, 3개 국제기구 참가가 확정돼 국제행사로서 위상이 크게 강화될 전망이다.

전라남도와 여수시, (재)2026여수세계섬박람회조직위원회는 9일 여수 소노캄 호텔에서 2026 여수세계섬박람회 도민보고회를 열어, 박람회 준비 현황과 향후 추진 방향을 도민과 공유했다.

도민보고회에는 2026여수세계섬박람회조직위원회 공동위원장인 김영록 전남도지사·정기명 여수시장과 박수관 민간위원장, 중앙부처, 유관기관·단체, 시군, 도교육청, 섬 전문가, 도민 등 500여 명이 참석했다.

이들은 박람회 개최를 200여 일 앞둔 시점에서 주행사장과 주요 시설 조성 현황, 전시 콘텐츠 구성, 향후 일정 등을 점검·공유했다.

현재 박람회 행사장은 공정률 50% 수준으로 계획대로 추진되고 있으며, 오는 6월까지 조성 완료 예정이다. 주제관(랜드마크)을 포함한 8개 전시관의 내부 콘텐츠는 7월까지 설치를 마친 뒤 한 달간의 시범운영을 거쳐 박람회 기간 본격 운영된다.

전시는 주제관을 중심으로 섬해양생태관, 섬미래관, 섬문화관, 섬놀이터, 섬식당마켓관, 섬공동관 등으로 구성되며, 섬의 과거·현재·미래를 하나의 이야기 흐름으로 연결해 전 세대가 함께 체험할 수 있도록 조성된다.

박람회의 상징이 될 랜드마크 조형물 '루미아일(Lumi Isle)'은 빛과 디지털 미디어를 결합해 낮과 밤, 시간대별로 다양한 연출을 선보이며, 미디어아트와 야간 공연 등 프로그램을 통해 관람객 체류와 재방문을 유도할 계획이다.

국제 참가와 관람객 유치도 순조롭다. 현재까지 24개국과 3개 국제기구의 참가가 확정됐으며, 조직위는 300만 명 관람객 유치를 목표로 지역·전국 방송 연계 홍보, 주요 거점 팝업 홍보, 언론인·인플루언서 초청 팸투어, 해외 매체와 온라인 플랫폼 홍보를 단계적으로 추진하고 있다.

이날 보고회에서는 박람회의 국제적 의미와 사후 활용 방안에 대한 전문가 제언도 이어졌다.

김남희 한국섬진흥원 진흥사업실장은 UN 차원의 '세계 섬의 날' 기념일 제정 필요성을 제시했으며, 조시영 경남도 섬 전문위원은 남해안권 섬·해안 자원을 연계한 해양관광 확장 가능성을 언급했다.

박효연 전남대학교 교수와 윤승철 (사)섬즈업 대표는 해양레저관광과 스마트 기술을 접목한 지속 가능한 섬 관광 모델 필요성을 강조했고, 김향자 서울시립대학교 교수는 주요 시설의 사후 활용과 섬 방문 연계 전략 마련의 중요성을 제언했다.

김영록 지사는 마무리 발언을 통해 "2026 여수세계섬박람회는 단순한 지역 행사를 넘어 섬의 가치를 국가 전략으로 끌어올리고 세계와 공유하는 중요한 전환점이 될 것"이라며 "도민과 함께 준비 과정을 하나하나 점검해 대한민국을 대표하는 세계적 섬 박람회로 반드시 성공시키겠다"고 말했다.





호남취재본부 심진석 기자 mourn@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>