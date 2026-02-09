본문 바로가기
제주항공, 지난해 매출 1조5700억원… 18.4% 감소

허경준기자

입력2026.02.09 20:49

무안공항 여객기 사고·고환율 등 여파

제주항공, 지난해 매출 1조5700억원… 18.4% 감소
제주항공은 지난해 연결 기준 매출이 1조5799억원으로 전년 대비 18.4% 감소한 것으로 잠정 집계됐다고 9일 밝혔다. 지난해 사고 여파와 고환율·경쟁 심화 등 대내외 악재로 3년 만에 적자를 기록했다.


연간 영업손실은 1109억원으로 집계됐다. 799억원의 영업이익을 기록한 전년에 비해 큰 폭으로 이익이 감소하면서 적자로 전환했다. 제주항공이 연간 적자를 낸 것은 코로나19의 영향이 이어진 2022년 이후 3년 만이다.

제주항공은 2024년 12월 무안국제공항에서 발생한 여객기 사고 이후 지난해 1분기 운항 안전성을 높이기 위해 여객·화물 노선에서 공급을 줄이면서 매출이 감소했다.


또 원·달러 환율 상승으로 항공기 임차료, 정비비 등 달러로 결제하는 비용이 늘어난 것과 항공 시장의 출혈 경쟁으로 인해 수익성이 악화한 점도 실적 부진으로 이어졌다.


다만 제주항공은 지난해 말부터는 실적이 반등하고 있다고 설명했다. 지난해 4분기 기준으로는 매출 4746억원에 영업이익 186억원을 기록했다.

제주항공은 지난해 4분기 실적 개선 요인으로 연료 효율이 좋은 차세대 항공기인 B737-8 구매기 비중 확대를 통한 체질 개선 효과를 꼽았다. 지난해 1∼3분기 누적 유류비는 전년 동기와 비교해 약 19% 감소한 것으로 나타났다.





허경준 기자 kjune@asiae.co.kr
