"밤의 궁궐, 로봇이 지킨다"…창덕궁에 '순라봇' 시범 투입

'방재의 날' 기념식서 공개

화재·침입 감지해 실시간 대응

'국가유산 방재의 날(10일)'을 맞아 창덕궁에 자율주행 순찰 로봇이 투입된다.

국가유산청은 10일 서울 종로구 국립고궁박물관에서 기념식을 열고 첨단 방재 시스템 시범 운영 계획을 공개한다. 핵심은 자율순찰 로봇 '순라봇'이다. 한 달간 심야 시간대 창덕궁을 순찰하며 화재, 침입 등 위험 요소를 감지하는 임무를 맡는다. 숭례문 화재 뒤 강조된 상시 안전관리에 첨단 기술을 접목한 시도로, 복권기금을 활용해 도입됐다.

국가유산청은 지방자치단체와 함께 현장 대응 태세도 강화한다. 서울 한양도성 등 국가유산 마흔 건을 대상으로 해빙기 합동 점검에 나선다. 소방서, 경찰서 등과 화재·풍수해·지진 등 복합 재난 상황을 가정해 실전 훈련도 병행한다. 국가유산청 관계자는 "사전 예방 시스템을 고도화해 국가유산을 안전하게 지켜나가겠다"고 말했다.

한편 기념식에서는 재난 안전 공모 시상이 진행된다. 영상 부문에선 김준영 씨의 '보통날', 포스터 부문에선 안대현 씨의 '국가유산은 개인의 놀이감이 아닙니다'가 각각 최우수작을 받는다. 수상작과 관련 기록은 연말까지 운영되는 온라인 전시회에서 확인할 수 있다.





이종길 기자 leemean@asiae.co.kr



