사회
양평군의회, 'AI 심화 과정'으로 디지털 의정역량 강화

이종구기자

입력2026.02.09 19:11

경기 양평군의회(의장 오혜자)는 9일 양평군의회 열린의회실에서 의원 및 사무과 직원을 대상으로 '디지털 역량 강화 심화 교육'을 실시하며 스마트 의정 구현을 향한 행보를 이어갔다.

오혜자 양평군의회 의장이 9일 양평군의회 열린의회실에서 의원 및 사무과 직원을 대상으로 '디지털 역량 강화 심화 교육'을 실시하고 있다. 양평군의회 제공

오혜자 양평군의회 의장이 9일 양평군의회 열린의회실에서 의원 및 사무과 직원을 대상으로 '디지털 역량 강화 심화 교육'을 실시하고 있다. 양평군의회 제공

이번 교육은 지난해 12월 실시한 생성형 인공지능(AI) 기초 교육의 연장선으로, AI 기술을 의정 및 행정 실무에 더욱 전문적으로 활용하기 위해 마련된 후속 심화 교육이다.


이날 교육에는 오혜자 의장을 비롯해 지민희 부의장, 윤순옥 의원, 송진욱 의원과 의회사무과 직원이 참석했다.

교육은 한국강사교육협회 소속 전문 강사가 맡아 진행했으며 단순한 AI 도구 활용을 넘어 ▲의정 자료의 다각적 분석 ▲데이터 기반 성과 분석 ▲AI를 활용한 정책 검토 등 실무에 바로 적용할 수 있는 사례 중심의 교육과 실습으로 구성됐다.


이번 교육을 통해 의원들은 정책·정보 분석 역량을 강화하고 사무과 직원은 의정 지원 업무의 효율성을 높이는 계기를 마련했다.


오혜자 의장은 "급변하는 디지털 환경 속에서 의회의 역할 또한 변화가 요구되고 있다"며 "AI 등 최신 기술을 의정 활동에 적극 활용해 업무 효율성을 높이고 이를 통해 군민 중심의 스마트한 의정이 실현될 수 있도록 노력하겠다"고 밝혔다.

한편, 양평군의회는 AI 기초 교육에 이어 지속적인 역량 강화를 통해 데이터 기반의 신뢰받는 의회 구현에 나설 방침이다.





양평=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

