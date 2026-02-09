양산 원동면 야산 화재 … 진화율 60％

경남 양산시 원동면 용당리 야산 화재 현장 상공에서 진화 헬기가 물을 뿌리고 있다. 경남소방본부 제공 영상 갈무리 AD 원본보기 아이콘

9일 오후 3시 31분께 경남 양산시 원동면 용당리 야산에서 불이 났다.

"주택 뒤 대밭에서 불이 났다"는 신고를 받는 경남소방본부는 진화 차량 15대, 인력 45명을 투입해 진화작업을 벌이고 있다.

산림청도 헬기 20대, 차량 22대, 인력 123명 등을 투입해 불을 끄고 있어 오후 5시 4분 기준 진화율은 60％에 이르렀다.

화재로 현재까지 인명피해는 없으나 중리마을 55명, 신곡마을 67명 등 인근 마을 주민 122명이 근처 초등학교 등으로 대피하게 됐다.

현장에는 초속 1.2m의 서남서풍이 부는 중이다.

앞서 양산시는 이날 오후 4시 19분께 "원동면 용당리 인근 산불 확산 중으로 인근 주민과 등산객은 안내에 따라 즉시 대피해 달라"며 대피 명령을 내렸다.

산림청 중앙사고수습본부와 경남도는 "작은 불씨도 소홀히 하면 대형산불로 확산위험이 있으므로 쓰레기·영농부산물 불법소각 행위 등을 절대 하지 말고 불씨 관리를 철저히 해 달라"고 당부했다.





영남취재본부 이세령 기자 ryeong@asiae.co.kr



