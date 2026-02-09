위안부 부정 도서가 공공도서관에…강훈식 "역사 왜곡의 통로로 악용 않게"

강훈식 비서실장, 수석보좌관회의 주재

공공도서관 40곳 위안부 부정 도서 비치

"허위사실 유포까지 보호되는 것 아냐"

강훈식 대통령 비서실장이 8일 서울 종로구 삼청동 총리공관에서 열린 고위당정협의회에서 발언하고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

강훈식 비서실장은 9일 공공도서관 내에 일본군 위안부 피해 사실을 부정하는 도서가 배치된 것에 대해 "공공도서관이 역사 왜곡의 통로로 악용되지 않도록 제도적 보완이 필요하다"고 밝혔다.

전은수 청와대 부대변인에 따르면 강 실장은 이날 오후 수석보좌관회의에서 "강 실장은 "헌법이 보장하는 표현의 자유, 출판의 자유는 존중되어야 하지만 명백한 허위사실 유포까지 보호되는 것은 아니다"라며 이같이 말했다.

강 실장은 "역사적 진실을 부정하고 피해자의 존엄을 훼손하는 내용이 국민 세금으로 구매된 공공 도서로 유통되는 것은 결코 가볍게 볼 수 없는 사안"이라면서 관계 부처를 향해 "공공도서관 도서 선정 및 비치 기준, 가이드라인 등 관련 제도를 전반적으로 재점검하고 필요한 개선 방안을 마련하라"고 지시했다.

일본군 위안부 피해자를 모욕한 혐의로 경찰 조사를 받은 김병현씨의 저서 '빨간 수요일'이 전국 공공도서관 40여곳에 비치된 것으로 알려졌다. 책에는 일본 정부가 위안부를 강제 동원한 적이 없다는 논리가 담긴 것으로 전해진다.





송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>