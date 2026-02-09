본문 바로가기
남양주시, 설 맞이 소외계층 위문…"진심소통으로 복지 사각지대 살핀다"

이종구기자

입력2026.02.09 17:52

시, 장애인·노인 등 소외계층 위문

경기 남양주시는 9일 설 명절을 앞두고 관내 장애인단체 및 어르신 가구 등을 대상으로 위문활동을 진행했다고 밝혔다.

주광덕 남양주시장이 9일 설 명절을 앞두고 관내 장애인단체 및 어르신 가구 등을 대상으로 위문활동을 진행하고 있다. 남양주시 제공

주광덕 남양주시장이 9일 설 명절을 앞두고 관내 장애인단체 및 어르신 가구 등을 대상으로 위문활동을 진행하고 있다. 남양주시 제공

이날 주광덕 남양주시장은 금곡동 (사)한국지체장애인협회 남양주시지회(단체장 정진춘)와 평내동에 거주하는 폐지 수거 어르신의 자택을 차례로 방문해 현장을 직접 살폈다.


주 시장은 장애인 지원에 힘쓰고 있는 관계자들의 노고에 감사를 전하며 장애인 복지 현안과 개선 의견을 경청했다. 이어 어르신 가정에서는 건강 상태와 생활 전반을 세심히 살피며 명절을 앞두고 안부를 전했다.

주광덕 시장은 "복지는 사람을 향한 마음에서 출발한다"며 "현장에서 시민 한 분 한 분의 이야기를 직접 듣는 진심소통이 남양주시 복지의 기본 방향"이라고 말했다.

주광덕 남양주시장이 9일 설 명절을 앞두고 관내 장애인단체 및 어르신 가구 등을 대상으로 위문활동을 진행하고 있다. 남양주시 제공

주광덕 남양주시장이 9일 설 명절을 앞두고 관내 장애인단체 및 어르신 가구 등을 대상으로 위문활동을 진행하고 있다. 남양주시 제공

이어 "정약용 선생님의 애민(愛民)정신을 바탕으로 아동, 장애인, 어르신 등 모든 시민이 소외되지 않고 행복한 남양주를 만들기 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.


한편, 시는 시민 모두가 행복한 명절을 보낼 수 있도록 관내 장애인단체·시설 및 노인복지시설 등 27개소, 10가구에 위문금을 전달했다.




남양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
