고령군, 설맞이 전통시장·지역상가 활성화

14일까지 한시적 고령사랑상품권 할인율 상향(15%)

소비 진작 적극 유도

민생경제 회복에 앞장

경북 고령군은 설 연휴를 앞둔 9일 고령대가야시장과 상가 일원에서 공무원 및 유관기관·단체, 기업체 임직원 등 500여명이 참여한 가운데 '설맞이 전통시장 및 지역 상가 이용'을 홍보하는 캠페인을 전개하고, 장보기 행사를 실시했다.

'설맞이 전통시장 및 지역 상가 이용'을 홍보하는 캠페인을 전개하고, 장보기 행사를 실시했다.

이번 행사는 장기화하는 고물가로 인한 소비심리 위축으로 오랜 기간 어려움을 겪고 있는 전통시장 및 지역 상가의 활성화는 물론, 지역 경기 회복을 도모하기 위해 추진됐다.

장보기 행사를 통한 소비 촉진 및 지역 상권에서 체감하는 실질적인 효능감을 높이기 위하여 공직자와 기관·단체 임직원 등이 앞장서 온누리상품권 2400여만 원을 구입, 제수용품과 생필품을 구매하는 등 지역 상가에 실질적 도움이 될 것으로 기대된다.

고령군 관계자는 "설 대목을 앞두고 일시적으로 고령사랑상품권의 할인율을 15%로 상향하고, 지역의 명물이자 명소라 할 수 있는 고령대가야시장 오일장을 활용, 소비 진작 분위기를 최고조로 끌어올려 더 많은 지역 상가 이용을 끌어내고자 한다."며, "지역 상권 활성화를 위한 더 다양하고 필요 적합한 민생경제 사업을 지속 추진함으로써 궁극적으로 지역 상권 회복 및 재도약을 위해 계속 노력하겠다."고 했다.





영남취재본부 김이환 기자



