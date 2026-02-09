본문 바로가기
에쓰오일, 사우디아람코 계열사와 5.5조 규모 PE 수출 계약

이현주기자

입력2026.02.09 17:51

2030년까지 5년간 진행

에쓰오일(S-Oil)은 사우디아람코 계열사인 SABIC(Saudi Basic Industries Corporation)과 폴리에틸렌(PE) 제품의 안정적인 해외 판매를 위한 수출 마케팅 계약을 체결했다고 9일 밝혔다.


안와르 알 히즈아지 에쓰오일 대표이사. 에쓰오일

이번 계약은 올해 1월부터 2030년 12월까지 5년간 진행되며 계약 기간 동안의 추정 공급 물량과 예상 국제 가격 및 환율을 기준으로 산정한 계약 금액은 약 5조5000억원 규모다.

계약을 통해 에쓰오일은 대규모 석유화학 프로젝트인 샤힌(Shaheen) 프로젝트에서 생산될 PE 제품의 안정적인 수출 판로를 확보하게 됐다. 변동성이 큰 글로벌 PE 시장에서 장기 계약을 통해 판매 안정성 확보와 경쟁력 제고가 기대된다.


SABIC은 해외 석유화학 시장에서 축적한 마케팅 역량과 고객 네트워크를 보유하고 있어 두 회사는 각자의 강점을 결합해 해외 시장에서 시너지를 창출할 것으로 전망된다.


에쓰오일 관계자는 "이번 계약은 샤힌 프로젝트 PE 제품의 글로벌 시장 진출을 본격화하는 중요한 이정표"라며 "최대주주 계열사와의 협력을 통해 안정적인 수출 판매 기반을 구축함으로써 초기 사업 안정성을 확보하는 한편, 경쟁력을 갖춘 샤힌 프로젝트 PE 제품을 통해 한국산 PE 제품의 글로벌 수출 경쟁력 강화와 샤힌 프로젝트의 성공적인 상업화를 통한 국내 석유화학 내수 산업 기반 강화에도 기여할 것으로 기대한다"고 말했다.




이현주 기자 ecolhj@asiae.co.kr
