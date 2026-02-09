"의대 유치 힘 보탠다"…목포대 CEO과정 35기, 1천만원 '쾌척'

송하철 총장 "지식 교류의 핵심 플랫폼 만들 것"

국립목포대학교 경영행정대학원은 최근 남악캠퍼스 대강당에서 '제35기 최고경영자과정 수료식'을 성황리에 개최했다고 9일 밝혔다.

이날 행사에는 송하철 총장을 비롯해 고두갑 경영행정대학원장, 조은정 평생교육원장, 총동문회 임원진과 수료생 가족 등 60여 명이 참석해 자리를 빛냈다.

목포대학교 경영행정대학원은 남악캠퍼스 대강당에서 '제35기 최고경영자과정 수료식'을 성황리에 개최했다. 목포대 제공

수료식에서는 1년여의 교육 과정을 무사히 마친 30명의 원우에게 수료증이 수여됐다. 이어 학업 성적이 우수하고 원우회 발전에 기여한 수료생들에게는 총장상, 원장상, 총동문회장상 등이 각각 수여돼 그간의 노력을 격려했다.

특히 이번 35기 수료생들은 대학 발전과 후학 양성을 위해 뜻을 모아 발전기금 1,000만원을 대학 측에 전달해 훈훈함을 더했다. 국립목포대는 기탁받은 기금을 학부생들을 위한 장학금 지급과 지역민의 숙원인 의과대학 유치 활동을 위한 사업비로 소중하게 활용할 방침이다.

송하철 총장은 "제35기 수료생의 열정과 도전정신은 지역과 대학 발전의 소중한 자산"이라며 "최고경영자과정이 지역 리더들의 지식 교류와 협력의 중심 플랫폼으로 자리 잡도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

한편, 지난 1991년 개설된 국립목포대 최고경영자과정은 이번 35기까지 총 2,088명의 수료생을 배출하며 명실상부한 지역 대표 CEO 교육 산실로 자리매김했다.





호남취재본부 이준경 기자



