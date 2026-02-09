기록을 꺼내든 정계숙, 도시의 답을 말하다

출판기념회에 각계 집결

정치가 삶의 문제를 어디까지 책임질 수 있는지를 화두로 던져 온 정계숙 전 동두천시의원이 자신의 시간을 한 권의 결과물로 풀어내며 시민과 마주했다. 출판을 계기로 마련된 자리였지만 분위기는 사실상 도시 운영 구상을 공유하는 무대에 가까웠다.

최근 벨루체 웨딩홀에서 열린 『동두천 해결사』 출판기념회에는 정·관계와 학계, 문화예술계 인사, 시민 등 500여 명이 참석했다. 행사장은 시작 전부터 발 디딜 틈 없이 붐볐고, 축하 인사와 응원의 메시지가 이어졌다.

이날 이재삼 전 경기도의회 교육위원장, 유지범 성균관대학교 총장, 이인규 도의원, 김재수·임현숙 시의원 등이 현장을 찾았다.

또 조승환, 이진관을 비롯한 각계 인사가 함께했고, 김동연 지사와 이언주·전현희·김병주 의원, 유은혜 전 부총리 등이 영상으로 축하를 전했다. 김명국, 조상구, 윤항기, 태진아, 소명, 이동준, 우연이, 김정렬 등도 메시지를 보냈다.

저서는 20년 행정 경험과 지방의회에서의 의정 활동을 토대로 민원, 예산, 개발, 복지 등 현안이 해결되는 실제 과정을 담았다. 생활 속 요구가 정책으로 구체화하는 흐름을 보여주며 '할 수 있는 정치'의 사례를 제시한다.

무대에 선 정 전 의원은 공직을 권한이 아닌 책무로 정의했다. 시민을 도시의 주인으로 세우는 관점 위에서 행정이 움직여야 하며, 변화는 구호가 아니라 실행에서 나온다는 점을 힘주어 말했다. 특히 멈춘 공간을 되살리고 청년이 돌아오는 환경을 조성하겠다는 방향은 행사장을 찾은 이들의 관심을 모았다.

출마 의지를 밝힌 뒤 처음 열린 대규모 공개 행사라는 점도 이목을 끌었다. 책에 담긴 기록이 앞으로의 정책 설계와 연결될 것이라는 해석이 자연스럽게 뒤따랐다.

사회복지 현장과 학계를 거치며 쌓은 전문성 역시 다시 부각됐다. 연구와 교육, 인력 양성, 지역 네트워크 활동을 이어 왔고, 지방의회에서는 생활 밀착 의제를 중심으로 꾸준한 입법과 감시 역할을 수행해 왔다.

이날 출판기념회는 과거의 시간을 정리하는 자리를 넘어 다음 단계로 향하는 출발 신호에 가까웠다. 무엇을 해왔는가를 넘어 앞으로 무엇을 증명할 것인가에 대한 질문이 행사장 곳곳에서 오갔다. 답은 결국 시민의 판단으로 이어질 전망이다.

정치인의 출판은 흔하지만, 기록으로 능력을 증명하겠다는 태도는 다소 무겁다. 이날 무대는 무엇을 하겠다는 다짐보다 무엇을 해왔는지에 방점이 찍혀 있었다.

도시 변화의 핵심은 화려한 문장이 아니라 집요한 실행에 있다. 경험을 데이터처럼 꺼내 보인 선택은 결국 유권자에게 판단의 기준을 넘긴 셈이다. 이제 공은 시민에게로 갔다. 기록이 약속을 대신할 수 있는지, 시간은 곧 답을 내놓게 될 것이다.





