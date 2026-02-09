"회오리치는 바다"…명량 케이블카, 야간 '연장 운행'

해남군, 설 연휴 15~17일 특별 연장

진도타워 무료입장 등 풍성한 가족 혜택

전남 해남군은 설 연휴를 맞아 귀성객과 관광객들이 명량해상케이블카를 더욱 여유롭게 즐길 수 있도록 야간 연장 운행을 실시한다고 9일 밝혔다.

해남군에 따르면 명량해상케이블카는 오는 15~17일, 기존 오후 6시였던 운행 마감 시간을 오후 8시로 2시간 연장해 운영한다. 이번 연장 운행은 설 명절을 맞아 고향을 찾은 귀성객들과 해남·진도를 방문한 여행객들에게 편안한 관람 기회를 제공하기 위해 마련됐다.

해남군은 설 연휴를 맞아 명량해상케이블카를 야간 연장 운행을 실시한다. 해남군 제공

케이블카가 위치한 울돌목은 거센 물살이 회오리치는 이색적인 광경으로 잘 알려져 있다. 특히 이번 설 연휴 기간은 바다 물살이 가장 강한 시기인 '대조기'와 맞물려, 케이블카 위에서 발밑으로 휘몰아치는 울돌목 회오리의 진수를 생생하게 만끽할 수 있을 것으로 보인다.

일몰 시각에 맞춰 방문하면 전남 지역 최고의 낙조를 감상할 수 있으며, 해가 진 후에는 우수영관광지와 진도대교, 진도타워로 이어지는 경관 조명이 어우러진 환상적인 야경이 펼쳐진다. 케이블카 이용객에게는 진도 스테이션과 연결된 진도타워 무료입장 혜택이 제공된다.

타워 4층에 위치한 '명량MR시네마'는 국내 최초의 혼합현실(Mix Reality) 시설로, 1597년 명량대첩 당시의 긴박했던 전투 상황을 울돌목 바다 위에서 실감 나게 재현해 자녀들을 위한 교육 콘텐츠로도 주목받고 있다. 이와 함께 해남스테이션 앞 우수영 해전사기념관 일대에서는 제기차기, 투호, 윷놀이 등 온 가족이 함께 즐길 수 있는 전통 민속놀이 체험 공간도 운영된다.

군 관계자는 "설 연휴 케이블카를 타고 아름다운 풍광을 즐기며 명절 분위기도 누릴 수 있는 전남 겨울 여행지로 추천한다"고 밝혔다.





