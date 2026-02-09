본문 바로가기
성주군생활개선회, 2026년 여성리더로 역할 적극 수행

영남취재본부 김이환기자

입력2026.02.09 17:27

지역사회 변화의 주체

경북 성주군 생활개선회(회장 김정화)는 지난 6일 농업기술센터 대강당에서 연합회 이사 및 읍·면 임원 70여 명이 참석한 가운데 2026년 연시 총회를 개최했다.


이번 연시 총회는 올 한 해 동안의 활동 방향을 논의하고 확정하는 자리로, 읍면 임원들과 함께 생활개선회원의 역할과 과제를 점검하며 조직의 결속을 다지는 계기가 됐다.

성주군 생활개선회 연시 총회 개최 후 단체사진/김이환 기자

성주군생활개선회는 2026년 주요 사업으로 ▲탄소중립 실천 운동 ▲출생 육아 멘토링 활동 ▲농촌 여성 리더십 역량 강화 교육 등을 계획하고 있으며, 이를 통해 농촌 지역사회에서 여성 리더로서 역할을 적극 수행할 것을 다짐했다.

특히 이날 총회에서 농촌 현장에서 빈번하게 발생하는 안전사고를 줄이기 위해 농업인 안전 실천 교육을 함께 진행하여 사고 예방중심의 현장 대응 역량을 높이는 데 중점을 두었다.


김정화 회장은" 올 한해에도 회원들과 힘을 모아 지역사회 변화의 주체로서 자긍심을 갖고 활동할 수 있도록, 연합회 차원의 역량 강화에 힘쓰겠다"고 했다.


성주군 관계자는 "생활개선회가 농촌의 핵심 주체로 역량을 발휘할 수 있도록 맞춤형 교육과 사업지원을 지속해서 이어 나가겠다"고 밝혔다.




영남취재본부 김이환 기자 klh0422@asiae.co.kr
