본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

기업·CEO

세아베스틸지주, 작년 영업익 1024억…전년 比 95.6%↑

장보경기자

입력2026.02.09 17:16

시계아이콘00분 24초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

지난해 매출은 전년비 0.4% 증가
세아항공방산소재 사상 최대 실적

세아베스틸지주는 지난해 연결 기준 영업이익이 전년 대비 95.6% 급증한 1024억원으로 잠정 집계됐다고 9일 밝혔다.


같은 기간 매출액은 0.4% 증가한 3조6522억원을 기록했다. 당기순이익은 617억원으로 204.3% 늘었다. 비우호적인 대외 환경 속에서도 판매 구조 개선과 탄력적 가격 정책이 주효했다는 분석이다.

세아베스틸지주, 작년 영업익 1024억…전년 比 95.6%↑
AD
원본보기 아이콘

실적 개선을 이끈 일등공신은 세아창원특수강과 세아항공방산소재 등 주요 자회사들이다.

세아창원특수강의 지난해 별도 기준 영업이익은 539억원으로 전년 대비 789.6% 폭증했다. 매출액은 2.7% 감소한 1조3991억원, 당기순이익은 583.6% 증가한 318억원으로 집계됐다.


글로벌 항공·방산 시장에 고강도 알루미늄 소재를 공급 중인 세아항공방산소재는 매출액 1287억원, 영업이익 246억원 등 역대 최대 실적을 기록했다.


세아베스틸지주 관계자는 "올해 하반기 미국 특수합금 생산법인의 성공적인 상업 생산 안착을 위해 전사적 역량을 집중하고, 세아항공방산소재 신공장(창녕공장) 신규 투자를 적기에 진행해 새로운 성장동력을 확보할 것"이라고 밝혔다.




장보경 기자 jbg@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

색 하나 바꿨을 뿐인데…"명품 같잖아?" 아이폰 불티나게 팔리는 中 색 하나 바꿨을 뿐인데…"명품 같잖아?" 아이폰 불... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"소방관 아저씨 고마워요" 건넨 커피, 난 신고 당했다

환불 요구했더니 차단… 끊이지 않는 티켓 사기

"올림픽 기간 맞나요?" 시청률 저조한 차가운 축제에 자영업자 '울상'

"너무 예쁘다"…日 언론 관심 폭발한 '포스트 김연아' 韓 해설위원

금값 올린 '마담 차이나'… "전세계 金 3분의 1 쓸어담아"

엔비디아 독주에 균열?…"삼성·하이닉스엔 기회" 인텔 승부수

하나둘 늘어나는 매물…강남3구 집주인도 호가 낮춘다

새로운 이슈 보기