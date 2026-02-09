세아베스틸지주, 작년 영업익 1024억…전년 比 95.6%↑

지난해 매출은 전년비 0.4% 증가

세아항공방산소재 사상 최대 실적

세아베스틸지주는 지난해 연결 기준 영업이익이 전년 대비 95.6% 급증한 1024억원으로 잠정 집계됐다고 9일 밝혔다.

같은 기간 매출액은 0.4% 증가한 3조6522억원을 기록했다. 당기순이익은 617억원으로 204.3% 늘었다. 비우호적인 대외 환경 속에서도 판매 구조 개선과 탄력적 가격 정책이 주효했다는 분석이다.

실적 개선을 이끈 일등공신은 세아창원특수강과 세아항공방산소재 등 주요 자회사들이다.

세아창원특수강의 지난해 별도 기준 영업이익은 539억원으로 전년 대비 789.6% 폭증했다. 매출액은 2.7% 감소한 1조3991억원, 당기순이익은 583.6% 증가한 318억원으로 집계됐다.

글로벌 항공·방산 시장에 고강도 알루미늄 소재를 공급 중인 세아항공방산소재는 매출액 1287억원, 영업이익 246억원 등 역대 최대 실적을 기록했다.

세아베스틸지주 관계자는 "올해 하반기 미국 특수합금 생산법인의 성공적인 상업 생산 안착을 위해 전사적 역량을 집중하고, 세아항공방산소재 신공장(창녕공장) 신규 투자를 적기에 진행해 새로운 성장동력을 확보할 것"이라고 밝혔다.





장보경 기자 jbg@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>