신안군, 고향사랑기부자 예우 프로그램 확대

'섬으로 초대' 문화·축제 혜택 본격 시행

전남 신안군은 고향사랑기부제를 통해 지역을 응원해 준 기부자에게 감사의 뜻을 전하고 재방문을 유도하기 위해 기부자 예우 프로그램을 본격 시행한다고 밝혔다.

군에 따르면 이번 예우는 당해 연도 누적 기부액 10만 원 이상 기부자를 대상으로 하며, 문화와 여행, 소통을 결합한 방식으로 혜택을 확대했다.

구체적으로는 군이 운영하는 박물관과 미술관 등 문화시설 무료입장을 비롯해 신안군이 주관하는 각종 행사와 축제 초청, 연하장 또는 감사 편지 발송 등의 예우가 제공된다.

군은 "기부는 숫자가 아니라 마음"이라는 원칙 아래, 형식적인 보상보다는 신안만의 방식으로 고마움을 전하고자 이번 정책을 마련했다고 설명했다.

특히 문화와 여행을 연계한 예우 프로그램을 통해 기부자들이 섬의 역사와 예술을 체험하고, 계절별 축제에 참여하며 자연스럽게 신안의 일상에 스며들 수 있도록 했다. 이에 따라 개인 방문객은 물론 가족과 연인 단위 방문객의 재방문도 늘어날 것으로 기대하고 있다.

군은 이번 예우 확대를 통해 기부자에게는 감사의 마음을, 지역에는 재방문과 소비로 이어지는 선순환 구조를 만들어 고향사랑기부제의 지속 가능성을 높여 나간다는 방침이다.

군 관계자는 "기부자에게 형식적인 감사 인사가 아닌 작은 설렘과 기억을 전하고 싶었다"며 "이번 예우가 기부자에게는 따뜻한 추억으로, 신안에는 오래 이어지는 인연으로 남길 바란다"고 말했다.

한편 신안군의 고향사랑기부제는 단순한 기부에 그치지 않고, 섬이 건네는 감사와 재방문 약속을 통해 여행과 추억을 잇는 새로운 고향사랑 모델로 자리매김해 가고 있다.





