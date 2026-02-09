목포시, 설 앞두고 노사 공동 청렴 캠페인

'선물 대신 마음' 공직기강 확립 나서

조석훈 목포부시장이 직접 청사 현관에서 공무원들과 인사를 나누며 설 명절 청렴캠페인에 대한 적극 협조를 당부했다. 목포시 제공 AD 원본보기 아이콘

전남 목포시는 2026년 설 명절을 앞두고 공직사회 내 청렴 문화 확산을 위해 9일 시청 1층 로비에서 '설 명절 청렴 캠페인'을 실시했다.

시에 따르면 이번 캠페인은 목포시공무원노동조합과 합동으로 추진됐으며, 조석훈 시장 권한대행을 비롯한 간부 공무원들이 함께 참여했다.

참석자들은 출근길 직원들에게 청렴 실천 수칙이 담긴 홍보 물품을 배부하며, 명절 기간 자칫 해이해질 수 있는 공직기강 확립을 당부하고 청렴 실천 의지를 공유했다. '선물 대신 마음을 나누는' 메시지를 중심으로 금품·향응 수수 근절을 강조했다.

시는 이와 함께 설 명절 전후인 6일부터 19일까지 전 직원을 대상으로 다양한 청렴 활동을 병행 추진했다. 주요 내용으로는 전 직원 경각심 제고를 위한 '청렴주의보' 발령과 명절 전후 금품·향응 수수 금지 홍보물 게시, 청렴 실천 의지를 담은 '청렴서한문' 게시가 포함됐다.

또한 공무원 행동강령 위반 행위에 대한 집중 신고 기간을 운영해 위반 사례에 대한 예방과 점검을 강화했다.

시 관계자는 "청렴은 공직자가 반드시 지켜야 할 최우선의 가치이자 시민 신뢰의 근간"이라며 "현장 중심의 청렴 시책을 지속 발굴해 투명하고 신뢰받는 시정을 구현하겠다"고 말했다.

한편 시는 노사 협력을 바탕으로 한 참여형 청렴 프로그램을 지속 추진해 경직된 조직문화를 개선하고, 시민이 체감할 수 있는 청렴 행정 실현에 역량을 집중할 계획이다.





호남취재본부 정승현 기자 koei9046@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>