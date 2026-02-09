무안군, 설 명절 사회복지시설 위문 활동

관내 34곳 찾아 이용자·종사자 격려

김산 무안군수(가운데)를 비롯한 무안군 공무원들이 관내 사회복지시설을 방문해 위문활동 펼쳤다. 무안군 제공 AD 원본보기 아이콘

전남 무안군이 설 명절을 앞두고 지역 내 사회복지시설을 방문해 시설 이용자와 종사자들에게 명절 인사를 전하는 위문 활동을 전개했다.

9일 군에 따르면, 이번 위문은 김산 무안군수를 비롯한 공무원들이 참석한 가운데 관내 사회복지시설 34개소를 대상으로 진행됐으며, 명절을 앞두고 상대적으로 소외감을 느낄 수 있는 시설 입소자와 이용자들의 정서적 안정을 돕기 위해 마련됐다.

아울러 현장에서 복지 서비스를 제공하고 있는 시설 종사자들의 노고를 격려하고, 애로사항을 청취하는 시간도 함께 진행됐다.

이와 함께 지역사회의 나눔도 이어졌다. 한국건강관리협회 광주전남지부는 성금 100만 원을 기탁했으며, 하나님의 교회 세계복음선교협회는 이불 20채를 전달해 명절 분위기를 더했다.

군은 이번 위문 활동이 시설 이용자들에게 따뜻한 명절의 정을 전하고, 복지 현장에서 묵묵히 헌신하는 종사자들에게는 격려의 시간이 됐을 것으로 보고 있다.

군 관계자는 "설 명절을 맞아 사회복지시설 이용자와 종사자 모두가 따뜻한 마음을 느낄 수 있도록 위문 활동을 진행했다"며 "앞으로도 민관 자원 연계를 통한 나눔 활동을 지속해 도움이 필요한 이웃들에게 정서적 지원을 이어가겠다"고 말했다.

한편 군은 지역사회 전반에 상생과 나눔의 분위기가 확산될 수 있도록 사회복지시설 지원과 현장 중심의 복지 행정을 지속 추진할 계획이다.





호남취재본부 정승현 기자 koei9046@asiae.co.kr



