본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

호남

무안군, 설 명절 사회복지시설 위문 활동

호남취재본부 정승현기자

입력2026.02.09 19:01

시계아이콘00분 36초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

관내 34곳 찾아 이용자·종사자 격려

김산 무안군수(가운데)를 비롯한 무안군 공무원들이 관내 사회복지시설을 방문해 위문활동 펼쳤다. 무안군 제공

김산 무안군수(가운데)를 비롯한 무안군 공무원들이 관내 사회복지시설을 방문해 위문활동 펼쳤다. 무안군 제공

AD
원본보기 아이콘

전남 무안군이 설 명절을 앞두고 지역 내 사회복지시설을 방문해 시설 이용자와 종사자들에게 명절 인사를 전하는 위문 활동을 전개했다.


9일 군에 따르면, 이번 위문은 김산 무안군수를 비롯한 공무원들이 참석한 가운데 관내 사회복지시설 34개소를 대상으로 진행됐으며, 명절을 앞두고 상대적으로 소외감을 느낄 수 있는 시설 입소자와 이용자들의 정서적 안정을 돕기 위해 마련됐다.

아울러 현장에서 복지 서비스를 제공하고 있는 시설 종사자들의 노고를 격려하고, 애로사항을 청취하는 시간도 함께 진행됐다.

이와 함께 지역사회의 나눔도 이어졌다. 한국건강관리협회 광주전남지부는 성금 100만 원을 기탁했으며, 하나님의 교회 세계복음선교협회는 이불 20채를 전달해 명절 분위기를 더했다.


군은 이번 위문 활동이 시설 이용자들에게 따뜻한 명절의 정을 전하고, 복지 현장에서 묵묵히 헌신하는 종사자들에게는 격려의 시간이 됐을 것으로 보고 있다.


군 관계자는 "설 명절을 맞아 사회복지시설 이용자와 종사자 모두가 따뜻한 마음을 느낄 수 있도록 위문 활동을 진행했다"며 "앞으로도 민관 자원 연계를 통한 나눔 활동을 지속해 도움이 필요한 이웃들에게 정서적 지원을 이어가겠다"고 말했다.

한편 군은 지역사회 전반에 상생과 나눔의 분위기가 확산될 수 있도록 사회복지시설 지원과 현장 중심의 복지 행정을 지속 추진할 계획이다.





호남취재본부 정승현 기자 koei9046@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"한국산 먹고 구토…수입·판매 전면 중단" 홍콩도 노로바이러스 비상 "한국산 먹고 구토…수입·판매 전면 중단" 홍콩도... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"소방관 아저씨 고마워요" 건넨 커피, 난 신고 당했다

환불 요구했더니 차단… 끊이지 않는 티켓 사기

"올림픽 기간 맞나요?" 시청률 저조한 차가운 축제에 자영업자 '울상'

"너무 예쁘다"…日 언론 관심 폭발한 '포스트 김연아' 韓 해설위원

금값 올린 '마담 차이나'… "전세계 金 3분의 1 쓸어담아"

엔비디아 독주에 균열?…"삼성·하이닉스엔 기회" 인텔 승부수

하나둘 늘어나는 매물…강남3구 집주인도 호가 낮춘다

새로운 이슈 보기