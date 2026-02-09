본문 바로가기
회원구 구암2동, 자생단체와 함께 설맞이 마을 깨끗하게 만들다

영남취재본부 송종구기자

입력2026.02.09 17:05

쓰레기 상습 투기지역 대청소

경남 창원특례시 마산회원구 구암2동은 9일 민족 고유의 명절인 설을 앞두고 귀성객들이 깨끗하고 쾌적한 명절을 보낼 수 있도록 마을 일제 대청소를 실시했다.

구암2동 설맞이 대청소 단체 사진.

구암2동 설맞이 대청소 단체 사진.

이날 대청소에서는 구암2동 직원 및 자생단체 회원 등 50여명이 참여한 가운데 동마산IC 법면, 구암고 후문(등산로 입구), 석화유치원 앞 곡각지 등 생활 쓰레기 상습 투기 지역을 중점적으로 환경정화 활동을 펼쳤다.


또한, 지역주민들을 대상으로 연휴 기간 주민들이 쓰레기 배출에 불편함이 없도록 쓰레기 수거 일정 안내 및 홍보 활동도 병행했다.

심양숙 구암2동장은 "명절을 앞둔 바쁜 상황에도 적극적으로 참여해 주신 모든 분들께 감사드린다"며 "고향을 찾은 귀성객과 주민 모두가 쾌적한 환경에서 설 연휴를 보낼 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.





영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr
