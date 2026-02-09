송원문화재단, 제23기 장학생 20명 선발

총 4개 학기 등록금 전액 지원

동국제강그룹 산하 송원문화재단은 9일 서울 을지로 본사 페럼타워에서 '제23기 송원장학생 장학증서 수여식'을 개최했다고 9일 밝혔다.

동국제강그룹 송원장학생 장학증서 수여식. 동국제강 제공

송원문화재단은 동국제강그룹이 1996년 설립한 공익 재단으로, 경영활동을 통해 얻은 이익을 지역사회에 환원하자는 취지에서 출범했다. 설립 초기에는 부산 지역을 중심으로 형편이 어려운 학생들을 후원했으며, 2004년부터는 전국 단위로 우수 이공계 학생을 선발해 지원하고 있다. 현재까지 총 492명의 장학생을 배출했으며, 누적 장학금 규모는 약 41억원에 달한다. 장학 사업을 통해 배출된 인재 가운데 26명은 현재 동국제강그룹에 재직 중이다.

제23기 송원장학생으로는 총 20명이 선발됐다. 재단은 이들에게 3·4학년 총 4개 학기 등록금 전액을 지원하며, 어학 시험이나 자격 취득 관련 시험 접수비도 함께 제공한다. 또 동국제강그룹 대졸 공채나 주니어 사원 채용 지원 시 가산점을 부여하는 등 다양한 우대 혜택을 마련했다.

장세욱 이사장은 격려사를 통해 "송원장학금은 단순한 금전 지원이 아니라 '시간의 여백'을 선물하는 것"이라며 "더 길게 고민하고 생각하는 시간이 여러분의 가장 강력한 경쟁력이 될 것"이라고 말했다. 이어 "허투루 시간을 보내지 말고, 더 많은 경험을 쌓으며 자신의 꿈을 위해 매진하길 바란다"고 당부했다.





서믿음 기자 faith@asiae.co.kr



