본문 바로가기
Dim영역
정치
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

청와대

강훈식 "李대통령, 작은 일부터 성과 내고 매듭 지으라 지시"

임철영기자

입력2026.02.09 16:57

시계아이콘00분 50초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

강훈식 대통령 비서실장, 수석·보좌관회의 주재
산불 대응 상황 점검…위험 커지는 3월 앞두고 "특단 대책 마련" 지시
"엄중하고 단호하고 적극적인 자세로 업무에 임해 달라" 강조

강훈식 대통령 비서실장이 9일 수석·보좌관 회의를 주재하고 최근 산불 대응 상황을 점검하면서 관계기관에 산불 취약지역 일제 점검과 예방대책 수립을 지시했다고 전은수 청와대 부대변인이 전했다.

연합뉴스

연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

올해 들어 지난주까지 전국에서 발생한 산불은 총 85건으로, 역대 최악의 산불이 발생했던 지난해 같은 기간보다 66% 증가했다. 이에 강 비서실장은 "지난 주말 경주에서 발생한 산불이 건조한 대기와 강풍 속에 빠르게 확산해 두 차례 국가소방동원령이 발령되는 등 긴박한 상황이 이어졌다. 관계기관의 신속한 대응과 주민 대피 조치로 인명 피해를 막을 수 있었다"면서도 산불 위험이 본격적으로 커지는 3월을 앞두고 "특단의 예방 대책 마련이 필요하다"고 강조했다.


특히 행정안전부·산림청·소방청에 2월 중 산불 취약지역을 일제 점검하고, 실효성 있는 화재 예방 대책을 수립해 보고하라고 지시했다. 또 노후 전기시설로 인한 화재 우려가 큰 만큼 기후에너지환경부와 한국전력공사, 한국전기안전공사 등에도 전기시설 안전점검과 필요한 보완 조치를 신속히 시행해 달라고 당부했다.

아울러 강 비서실장은 보다 단호하고 적극적인 자세로 업무에 임해달라고 주문했다. 그는 "오늘 이 대통령께서 작은 일부터 확실하게 성과를 내고 매듭을 지으라고 지시했다"며 "작은 틈을 제때 메우지 못하고 넘기면 그 틈이 점점 커져 결국 감당하기 어려워진다는 점을 늘 유념해야 한다"고 강조했다. 그러면서 "어떤 사안을 추진할 때 '절차대로 하고 있다'는 수준의 소극적 대응에 머물지 말고, 엄중하면서도 단호하고 적극적인 자세로 임해 달라"고 했다.


이어 강 비서실장은 "이재명 정부가 출범 9개월 차에 접어든 만큼, 우리가 스스로도 모르게 타협하고 있는 부분은 없는지 되돌아봐야 할 시점"이라며 "각자의 자리에서 다시 한번 마음을 다잡고 책임 있게 최선을 다해 달라"고 했다.




임철영 기자 cylim@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"올림픽 시작한 거 맞나요?" 싸늘한 축제에 자영업 현장도 '꽁꽁' "올림픽 시작한 거 맞나요?" 싸늘한 축제에 자영업... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"소방관 아저씨 고마워요" 건넨 커피, 난 신고 당했다

환불 요구했더니 차단… 끊이지 않는 티켓 사기

"올림픽 기간 맞나요?" 시청률 저조한 차가운 축제에 자영업자 '울상'

"너무 예쁘다"…日 언론 관심 폭발한 '포스트 김연아' 韓 해설위원

금값 올린 '마담 차이나'… "전세계 金 3분의 1 쓸어담아"

엔비디아 독주에 균열?…"삼성·하이닉스엔 기회" 인텔 승부수

하나둘 늘어나는 매물…강남3구 집주인도 호가 낮춘다

새로운 이슈 보기