"담도암 환자 10명 중 5명, '젬시아' 치료 후 수술 가능해져"

분당차병원 연구팀, 연구 결과 발표

"유전체·전사체 기반 분석 진행, 담도암 맞춤 치료 가능성 확인"

분당차병원은 췌담도 다학제 진료팀이 진행성 담도암 환자를 대상으로 실시한 연구에서 젬시타빈·시스플라틴·아브락산 병합요법(젬시아)이 환자의 분자적 특성에 따라 생존 성과가 달라진다는 점을 확인했다고 9일 밝혔다. 연구 결과는 국제학술지 '헤파톨로지' 최신호에 게재됐다.

왼쪽부터 전홍재 분당차병원 종양내과 교수, 황소현 병리과 교수, 김찬 종양내과 교수, 양석정 외과 교수, 우선정 차 의과학대 의생명과학과 석사.

연구팀은 2021년 7월부터 2022년 12월까지 젬시아 치료를 받은 진행성 담도암 환자 119명을 대상으로 전향적 코호트 연구를 수행했다. 분석 결과 중앙 무진행 생존기간은 8.3개월, 중앙 전체 생존기간은 19.8개월로 나타났다. 기존 2상 임상시험에서 보고된 젬시아 치료 성적이 실제 임상 현장에서도 재현됐다.

특히 수술이 어려웠던 국소 진행성 담도암 환자 37명 가운데 18명은 치료 후 병변이 줄어 근치적 수술이 가능해졌다. 전환 수술 비율은 48.6%였다.

젬시아는 기존 표준치료인 젬시타빈·시스플라틴 병용요법의 대안으로 주목받아 왔다. 과거 3상 임상시험에서는 아브락산의 독성 문제로 전체 환자군에서 유효성을 명확히 입증하지 못했다. 이번 연구에서는 실제 진료 환경에서의 용량 조절과 환자 관리 전략을 통해 임상적으로 의미 있는 치료 옵션이 될 수 있음을 확인했다는 설명이다.

연구팀은 108명의 환자에서 치료 전 종양 조직을 확보해 유전체 분석과 RNA(리보핵산) 시퀀싱을 병행했다. 이를 통해 담도암을 담관세포 유사형, 기질형, 대사형, 염증·증식형 등 네 가지 분자 아형으로 분류했다.

분석 결과 담관세포 유사형 환자군에서 젬시아 치료 효과가 가장 우수했다. 반면 염증·증식형 아형은 TP53 변이와 면역억제적 종양 미세환경과 연관돼 상대적으로 불량한 예후를 보였다. 젬시아 치료 반응이 종양의 생물학적 특성에 따라 달라질 수 있음을 보여준 결과다.

연구를 주도한 전홍재 분당차병원 교수는 "젬시아 치료가 전향적 코호트에서 의미 있는 생존 성과를 보였을 뿐 아니라 분자 아형에 따라 치료 반응과 예후 차이를 설명할 수 있는 근거를 제시했다"며 "향후 담도암 정밀 치료 전략과 병합요법 임상시험 설계의 기초 자료가 될 것"이라고 말했다.





박정연 기자 jy@asiae.co.kr



