“해외취업도 역시 대진대”…K-MOVE 스쿨, 2년 연속 ‘A등급’ 달성

미국 '글로벌 비즈니스 전문가 양성과정'

운영과정·운영기관 평가 모두 A등급

대진대학교(총장 장석환)가 운영 중인 해외취업연수사업(K-MOVE 스쿨) 미국 '글로벌 비즈니스 전문가 양성과정'이 한국산업인력공단이 주관하는 '2024년도 해외취업 연수과정 및 운영기관 평가'에서 운영과정(과정평가)과 운영기관 평가 모두 A등급을 획득했다. 대진대학교는 이번 평가를 통해 해외취업 연수 운영 역량과 교육 품질의 우수성을 다시 한 번 입증했다.

대진대학교 전경. 대진대학교 제공 AD 원본보기 아이콘

특히 이번 성과는 2023년도 평가에 이어 2년 연속으로 두 부문 모두 A등급을 달성한 것이다. 대진대학교의 해외취업 지원 체계가 단발성 성과가 아닌, 안정적이고 지속 가능한 시스템으로 자리 잡았음을 대내외적으로 공식 인정받았다는 점에서 의미가 크다.

2024년도 평가는 전국 190개 해외취업 연수과정과 73개 운영기관을 대상으로 엄격하게 진행됐다. 전체 연수과정 가운데 A등급 이상을 획득한 과정은 상위 약 21%에 불과해, 대진대학교의 '글로벌 비즈니스 전문가 양성과정'은 전국 최상위권 수준의 교육 품질과 운영 역량을 동시에 인정받은 셈이다.

대진대학교 K-MOVE 스쿨 '글로벌 비즈니스 전문가 양성과정'은 실무 중심 맞춤형 커리큘럼과 해외 현지 네트워크를 활용한 체계적인 취업 지원이 강점이다. 어학 교육, 직무 역량 강화, 현지 기업 연계 프로그램 등을 단계적으로 운영하며, 글로벌 비즈니스 환경에서 즉시 활용 가능한 실무 역량과 현장 적응력을 갖춘 인재를 양성하고 있다. 그 결과 매년 꾸준한 해외취업 성과를 창출하며 학생들의 진로 선택 폭을 넓히는 데 기여하고 있다.

장인호 학생성공처장은 "2년 연속 A등급 달성은 해외 취업을 향한 학생들의 뜨거운 열정과 대학의 전폭적인 지원이 함께 이룬 결실"이라며 "앞으로도 세계 시장을 무대로 성장할 글로벌 리더를 양성하기 위해 교육 프로그램을 더욱 고도화하고, 실질적인 취업 연계를 강화해 나가겠다"고 밝혔다.

대진대학교는 K-MOVE 스쿨을 비롯한 다양한 해외취업·해외진출 지원 프로그램을 통해 학생들의 글로벌 역량을 강화하고 있으며, 향후에도 국가 전략과 산업 수요에 부합하는 해외취업 특화 교육 모델을 지속적으로 발전시켜 나갈 계획이다.





포천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



