김정관 산업장관 "대한상의, 감사 결과 따라 형사조치도"

"자료에 없는 '상속세' 언급이 핵심 문제"

"경제단체 정책 건의 기능 위축돼선 안 돼"

9일 김정관 산업통상부 장관이 정부세종청사에서 기자들과 만나 대한상의 보도자료 논란 등 현안 질문에 답하고 있다. 산업통상부. AD 원본보기 아이콘

김정관 산업통상부 장관이 대한상공회의소가 발표한 '고액 자산가 해외 유출' 관련 자료 오류 논란과 관련해 형사 조치 가능성도 배제하지 않겠다고 밝혔다.

김 장관은 9일 정부세종청사에서 기자들과 만나 "자료 원문에는 상속세라는 단어가 없는데 보도자료에는 상속세가 들어가 있었다는 점이 핵심 문제"라며 "공신력 있는 기관의 자료는 국민과 언론이 신뢰하고 받아들이는 만큼 관리·감독 차원에서 접근하고 있다"고 말했다.

그는 "본인 역시 보도를 보고 우리나라 상속세 문제가 심각하다고 인식했다가 이후 원문 자료를 확인하면서 오류를 알게 됐다"며 "저 역시 굉장히 당황스러운 상황이었다"고 했다. 이어 "공적 기관이 자료를 낼 때 검증이 얼마나 중요한지 다시 한 번 느끼는 계기가 됐다"고 덧붙였다.

산업부는 현재 대한상의에 대한 감사를 진행 중이며, 향후 조치 수위는 감사 결과에 따라 결정할 방침이다. 김 장관은 "형사 조치나 행정 조치는 모든 가능성을 열어두고 있다"면서도 "징계 수위는 예단하지 않겠다"고 했다. 그는 "누군가는 내부 시스템에서 이 자료가 나가도 되는지 검증했어야 하는데 그 과정이 제대로 작동했는지 들여다보고 있다"고 설명했다.

다만 그는 이번 사안이 경제단체의 정책 건의 기능을 위축시키는 방향으로 흘러서는 안 된다고 강조했다. 김 장관은 "오늘 6개 경제단체와 회의를 하면서 정책 건의와 의견 수렴 기능은 유지돼야 한다는 점을 분명히 했다"며 "다만 자료 작성 과정에서 사실과 다른 내용을 인용하는 일이 없도록 내부 시스템을 갖춰달라고 요청했다"고 말했다.

가짜뉴스 근절이 산업부의 공식 업무는 아니지 않느냐는 지적에는 "그 자체가 산업부 업무는 아니다"라면서도 "다만 소관 기관에서 신뢰성 있는 자료가 나오지 못했다는 점은 엄중히 보고 있다"고 했다.

해외로 자산을 이전하는 인원이 실제로 증가 추세라는 지적에 대해서는 "국세청 자료에 따르면 해외로 나간 인원이 증가한 흐름 자체는 맞다"면서도 "이번 사안의 본질은 숫자의 증감이 아니라 자료에 없는 내용을 있는 것처럼 인용한 데 있다"고 강조했다. 이어 "상속세가 문제라면 자료에 그 내용이 있어야 하는데 그렇지 않았다는 점이 핵심"이라고 재차 말했다.

김 장관은 "이번 일을 계기로 산업부를 포함한 공적 기관들이 자료를 낼 때 팩트 검증을 더욱 철저히 해야 한다는 책임감을 느끼고 있다"며 "경제단체들이 신뢰성 있는 기관으로 다시 자리 잡는 계기가 되길 바란다"고 말했다.





세종=강나훔 기자 nahum@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>