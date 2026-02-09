'빙상은 KB, 설상은 신한'…'첫 메달' 김상겸에 금융권 후원도 주목

'루지' 하나금융…우리금융은 공식 후원사로

한국 스노보드 대표팀의 맏형 김상겸 선수가 2026 밀라노·코르티나 동계올림픽에서 대한민국 첫 메달을 따내며 주목받은 가운데 뒤에서 오랜 기간 후원을 이어온 금융권이 다시 주목받고 있다. 금융권은 각각 빙상, 설상, 루지 등으로 나눠 10년 넘게 후원 동행을 이어왔다는 공통점이 있다. 그 결과 피겨 등 간판 종목을 키워내거나 비인기 종목도 도전을 이어갈 수 있도록 해 동계스포츠의 저변을 확대했다는 평가를 받는다.

9일 서울 중구 신한금융 본사 1층 전광판에 2026년 동계올림픽에서 대한민국 첫 메달을 딴 김상겸 선수를 응원하는 메시지가 띄워져있다.

9일 금융권에 따르면 김 선수가 속한 스노보드 등 설상(雪上) 종목은 신한금융이 공식 후원 중이다. 2018 평창 동계올림픽을 앞두고 2015년부터 시작된 인연이 11년째 이어지고 있다. 신한금융은 전날 밤 김 선수의 메달 소식이 전해지자마자 이날 오전 서울 본사 전광판에 축하 메시지를 내걸기도 했다.

유망주 후원에도 적극적이다. 지난해 5월에는 남자 프리스타일 스키 하프파이프 종목의 이승훈 선수(21)와 후원 계약을 체결했다. 당시 대형 산불 이후 소방관 지원 방안을 고민하던 중 현직 소방공무원 부모를 둔 이 선수가 고환율로 해외 전지 훈련 비용 부담이 크다는 소식을 접하고 후원을 결정했다. 한국 스노보드를 이끄는 젊은 선수인 최가온과 이채운도 후원하고 있다. 세화여고에 재학 중인 최 선수는 각종 월드컵에서 금메달을 휩쓸며 미국 경제지 포브스로부터 "역사적인 올림픽 3연패를 노리는 미국 클로이 김의 가장 강력한 경쟁자"라고 평가받기도 했다.

KB금융은 빙상 종목의 독보적 후원사다. 고등학생이던 김연아 선수 후원을 시작으로 18년째 피겨 선수들을 후원하며, 피겨가 간판 종목이 되기까지 동반자 역할을 했다. KB금융그룹은 유망주 장학금 제도를 통해 긴 호흡으로 후원을 이어오는 것이 특징이다. 이번 올림픽에 출전하는 차준환 선수도 중학생 시절부터 후원을 시작했으며, 쇼트트랙에서는 최민정 선수를 고교 시절부터 12년째 후원하고 있다. 후원 종목을 넓혀 컬링도 지원하고 있다. 한국컬링선수권대회와 컬링 슈퍼리그의 공식 후원사로 여자 국가대표팀(5G)을 지원하며 컬링 종목의 안정적인 성장을 뒷받침하고 있다.

하나금융은 비인기 종목인 루지 후원이 눈에 띈다. 하나금융은 루지 국가대표팀이 전용 훈련장도 없던 2012년부터 지금까지 꾸준히 후원을 이어오고 있다. 이번 대회에는 올림픽 삼수생이자 대표팀 맏언니인 정혜선 선수가 여자 1인승 종목에 출전한다. 그는 2014년 대표팀 막내로 합류한 이후, 2017년 국외 전지 훈련 중 오른팔과 쇄골이 골절되는 중상으로 2018년 평창 동계올림픽 출전이 무산된 바 있다. 이후 재활을 통해 다시 국가대표팀에 복귀해 12년 만에 올림픽 출전권을 따냈다. 하나금융은 이와 함께 동계 패럴림픽을 지원하며 장애인 스포츠 지원에도 두각을 드러내고 있다.

우리금융은 이번에 대한체육회와 공식 파트너 협약을 체결하며 국가대표팀 선수들을 전방위적으로 지원한다. 지난달에는 방한 목도리와 귀마개 등 '스폐셜 굿즈 키트'를 선수단에 전달했다. 금융권 관계자는 "오랜 기간 후원을 통해 각자 독자적인 영역을 구축해왔다"며 "브랜드 이미지, 고객 신뢰와도 직결되는 만큼 비인기 종목을 포함해 스포츠 지원에 진심인 모습"이라고 말했다.





