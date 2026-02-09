나신평, LG유플러스 신용등급 AA+로 상향

"가입자 기반 확대 등 매출 성장세 지속"

나이스신용평가가 LG유플러스 LG유플러스 032640 | 코스피 증권정보 현재가 15,750 전일대비 240 등락률 +1.55% 거래량 829,476 전일가 15,510 2026.02.09 15:30 기준 관련기사 LG U+, 장기고객 혜택 강화…선물 증정·문화 혜택 등IPTV 3사, 400억 규모 전략펀드 조성…"영화 제작 본격 투자"LG U+, 악성 앱 제어서버 추적…보이스피싱 위험 고객 3만명 지켰다 전 종목 시세 보기 close 의 장기신용등급을 AA에서 AA+로 상향한다고 9일 밝혔다.

나신평은 등급 조정의 주요 근거로 "LG유플러스는 가입자 기반 확대, 데이터 사용량 증가 추세 등을 바탕으로 매출 성장세를 지속하고 있다"며 "향후 지속적인 데이터 수요 확대, IDC 위탁운영을 비롯한 B2B 사업기반 확대 등을 통해 점진적인 외형 성장을 지속할 전망"이라고 분석했다.

아울러 "저수익 사업 정리, 마케팅 비용 등 비용 절감을 바탕으로 수익성이 개선될 전망"이라며 "단통법 폐지 이후에도 통신사들의 마케팅 비용이 과거 대비 낮은 수준에 머무르고 있는 점, 인력효율화 작업에 따른 향후 인건비 감축 효과 등을 고려하면 회사는 중단기적으로 수익성 개선세를 나타낼 전망"이라고 설명했다.

LG유플러스가 재무구조 개선 흐름도 이어나갈 것이라고 평가했다. 나신평은 "지난해 말 회사의 연결기준 부채비율은 117.1%, 차입금의존도는 35.8%로 매우 우수한 재무구조를 보유하고 있다"며 "우수한 수익창출력, 5G 투자 마무리에 따른 CAPEX 축소 등으로 잉여현금을 창출하며 2023년 말 7조3761억원이던 총차입금을 지난해 말 7조369억원까지 축소했다"고 언급했다. 이어 "향후 주주환원 확대, AI 투자 등에 따른 현금유출이 전망되나, 회사는 안정적인 현금창출능력을 기반으로 이에 대응하며 재무구조 개선 추세를 지속할 수 있을 것으로 판단한다"고 했다.

이 밖에도 나신평은 "현재 진행 중인 개인정보 유출 의혹에 대한 조사 결과와 그 후속 조치에 따라 손익 변동이 발생할 수 있어 모니터링이 필요하지만, 회사의 매출 규모와 타사의 사례를 고려하면 해당 이슈가 재무구조 및 신용도에 미치는 영향은 제한적일 것으로 판단한다"고 전했다.





김영원 기자 forever@asiae.co.kr



