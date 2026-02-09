본문 바로가기
Dim영역
증권
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

기타

나신평, LG유플러스 신용등급 AA+로 상향

김영원기자

입력2026.02.09 16:40

시계아이콘00분 45초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

"가입자 기반 확대 등 매출 성장세 지속"

나이스신용평가가 LG유플러스 의 장기신용등급을 AA에서 AA+로 상향한다고 9일 밝혔다.


나신평은 등급 조정의 주요 근거로 "LG유플러스는 가입자 기반 확대, 데이터 사용량 증가 추세 등을 바탕으로 매출 성장세를 지속하고 있다"며 "향후 지속적인 데이터 수요 확대, IDC 위탁운영을 비롯한 B2B 사업기반 확대 등을 통해 점진적인 외형 성장을 지속할 전망"이라고 분석했다.

연합뉴스

연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

아울러 "저수익 사업 정리, 마케팅 비용 등 비용 절감을 바탕으로 수익성이 개선될 전망"이라며 "단통법 폐지 이후에도 통신사들의 마케팅 비용이 과거 대비 낮은 수준에 머무르고 있는 점, 인력효율화 작업에 따른 향후 인건비 감축 효과 등을 고려하면 회사는 중단기적으로 수익성 개선세를 나타낼 전망"이라고 설명했다.


LG유플러스가 재무구조 개선 흐름도 이어나갈 것이라고 평가했다. 나신평은 "지난해 말 회사의 연결기준 부채비율은 117.1%, 차입금의존도는 35.8%로 매우 우수한 재무구조를 보유하고 있다"며 "우수한 수익창출력, 5G 투자 마무리에 따른 CAPEX 축소 등으로 잉여현금을 창출하며 2023년 말 7조3761억원이던 총차입금을 지난해 말 7조369억원까지 축소했다"고 언급했다. 이어 "향후 주주환원 확대, AI 투자 등에 따른 현금유출이 전망되나, 회사는 안정적인 현금창출능력을 기반으로 이에 대응하며 재무구조 개선 추세를 지속할 수 있을 것으로 판단한다"고 했다.


이 밖에도 나신평은 "현재 진행 중인 개인정보 유출 의혹에 대한 조사 결과와 그 후속 조치에 따라 손익 변동이 발생할 수 있어 모니터링이 필요하지만, 회사의 매출 규모와 타사의 사례를 고려하면 해당 이슈가 재무구조 및 신용도에 미치는 영향은 제한적일 것으로 판단한다"고 전했다.




김영원 기자 forever@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"올림픽 시작한 거 맞나요?" 싸늘한 축제에 자영업 현장도 '꽁꽁' "올림픽 시작한 거 맞나요?" 싸늘한 축제에 자영업... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"소방관 아저씨 고마워요" 건넨 커피, 난 신고 당했다

환불 요구했더니 차단… 끊이지 않는 티켓 사기

"올림픽 기간 맞나요?" 시청률 저조한 차가운 축제에 자영업자 '울상'

"너무 예쁘다"…日 언론 관심 폭발한 '포스트 김연아' 韓 해설위원

금값 올린 '마담 차이나'… "전세계 金 3분의 1 쓸어담아"

엔비디아 독주에 균열?…"삼성·하이닉스엔 기회" 인텔 승부수

하나둘 늘어나는 매물…강남3구 집주인도 호가 낮춘다

새로운 이슈 보기